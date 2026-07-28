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Un mort et deux blessés
Mexico secouée par une fusillade en plein jour près du siège de la présidence

Une personne a été tuée et deux autres blessées lundi par des tirs en pleine rue à Mexico, près du siège de la présidence. La victime, un homme de 42 ans, a été tuée dans une «agression directe», selon les autorités.
Publié: il y a 9 minutes
Les faits se sont déroulés sur la place Santo Domingo, réputée pour abriter un important trafic de faux documents.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Une personne a été tuée et deux autres blessées lundi à Mexico dans une fusillade en plein jour près du siège de la présidence, selon les autorités, des faits inhabituels dans la capitale mexicaine. La victime est un homme de 42 ans, mort dans ce que le Secrétariat à la Sécurité de Mexico a qualifié d'"agression directe». Les deux blessés sont des hommes de 39 ans, a-t-il précisé dans un communiqué.

Si les violences armées sont courantes dans les régions frontalières des Etats-Unis et/ou aux mains de narcotrafiquants, de telles fusillades sont rares dans la capitale, où opèrent néanmoins de bandes criminelles, notamment l'Union Tepito et la Fuerza Anti-Union rivale. Les faits se sont produits sur la place Santo Domingo, connue pour être un lieu de trafic de faux papiers, a indiqué la police. La présidente Claudia Sheinbaum réside non loin de là.

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