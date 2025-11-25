En Thaïlande, une femme de 65 ans déclarée morte provoque la surprise générale en se réveillant dans son cercueil. Elle allait être incinérée.

Une grand-mère se réveille dans son cercueil juste avant d'être incinérée

Chonthirot, une femme thaïlandaise de 65 ans, s'est réveillée dans son cercueil alors que sa famille l'avait déclarée morte. Photo: AP

Léa Perrin Journaliste Blick

La scène n'est pas tirée d'un film, et pourtant, on a du mal à y croire: en Thaïlande, une femme âgée de 65 ans est subitement «revenue à la vie», alors que sa famille l'avait déclarée morte. Elle s'est réveillée dans son cercueil, alors que ses proches l'emmenaient tout droit à la crémation, rapporte le «Daily Mail», lundi 24 novembre.

Cette grand-mère thaïlandaise originaire de Phitsanulok a été retrouvée «sans vie» à son domicile par ses proches dans la nuit de dimanche à lundi. Alitée depuis deux ans, sa famille a immédiatement pensé qu'elle était morte lorsqu'ils l'ont retrouvée inconsciente. Elle a alors été placée dans un cercueil, avant d'être transportée sur plus de 300km, jusqu'à un temple de Bangkok qui offre des services de crémation et funéraires gratuits aux personnes dans le besoin.

Des bruits provenant du cercueil

Mais Chonthirot n'en avait pas fini avec la vie. A l'arrivée de la famille, un employé du temple s'est saisi du cercueil dans lequel se trouvait la sexagénaire afin de la préparer pour la courte cérémonie, puis l'incinération. C'est alors qu'il a entendu des coups venant du coffre funéraire. Stupeur! En soulevant le tissu qui recouvrait la femme, il a découvert que celle-ci était consciente et respirait faiblement.

«J'ai failli m'évanouir. C’est un miracle», a témoigné Mongkol, le frère de Chonthirot, persuadé d'avoir retrouvé sa soeur «morte» quelques heures plus tôt. Il avait même signé les documents attestant de son décès, avant de les remettre au moine bouddhiste chargé de la cérémonie.

Causes inconnues

Sous les regards abasourdis de ses proches, Chonthirot a commencé à effectuer des mouvements très lents puis à chasser des mouches de son visage. Elle a ensuite été emmenée d'urgence à l'hôpital de Bang Yai. Les causes de cet incident ne sont pour l'heure pas connues.

Le temple Wat Rat Prakhong Tham a annoncé qu'il prendrait en charge ses frais médicaux. De son côté, le moine supérieur du temple, Phra Kitti Wachirathada, a déclaré qu'il n'avait jamais été témoin d'un tel événement de toute sa vie.

Pourtant, la Thaïlande a déjà été le théâtre d'un épisode similaire en février dernier. Une femme de 85 ans s’était elle aussi «réveillée», se redressant les yeux grands ouverts près de 40 minutes après avoir été déclarée morte dans le nord-est du pays.