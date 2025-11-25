DE
FR

Stupeur en Thaïlande
Une grand-mère se réveille dans son cercueil juste avant d'être incinérée

En Thaïlande, une femme de 65 ans déclarée morte provoque la surprise générale en se réveillant dans son cercueil. Elle allait être incinérée.
Publié: 11:05 heures
Partager
Écouter
Chonthirot, une femme thaïlandaise de 65 ans, s'est réveillée dans son cercueil alors que sa famille l'avait déclarée morte.
Photo: AP
Léa Perrin
Léa PerrinJournaliste Blick

La scène n'est pas tirée d'un film, et pourtant, on a du mal à y croire: en Thaïlande, une femme âgée de 65 ans est subitement «revenue à la vie», alors que sa famille l'avait déclarée morte. Elle s'est réveillée dans son cercueil, alors que ses proches l'emmenaient tout droit à la crémation, rapporte le «Daily Mail», lundi 24 novembre. 

Cette grand-mère thaïlandaise originaire de Phitsanulok a été retrouvée «sans vie» à son domicile par ses proches dans la nuit de dimanche à lundi. Alitée depuis deux ans, sa famille a immédiatement pensé qu'elle était morte lorsqu'ils l'ont retrouvée inconsciente. Elle a alors été placée dans un cercueil, avant d'être transportée sur plus de 300km, jusqu'à un temple de Bangkok qui offre des services de crémation et funéraires gratuits aux personnes dans le besoin.

Des bruits provenant du cercueil

Mais Chonthirot n'en avait pas fini avec la vie. A l'arrivée de la famille, un employé du temple s'est saisi du cercueil dans lequel se trouvait la sexagénaire afin de la préparer pour la courte cérémonie, puis l'incinération. C'est alors qu'il a entendu des coups venant du coffre funéraire. Stupeur! En soulevant le tissu qui recouvrait la femme, il a découvert que celle-ci était consciente et respirait faiblement. 

A lire aussi
La candidate mexicaine humiliée en public est sacrée Miss Univers 2025
Belle revanche en Thaïlande
La candidate mexicaine humiliée en public sacrée Miss Univers
Des hommes découverts avec des sacs de méthamphétamine et... 81 macaques
Trafic en Thaïlande
Des hommes découverts avec des sacs de drogue et... 81 macaques

«J'ai failli m'évanouir. C’est un miracle», a témoigné Mongkol, le frère de Chonthirot, persuadé d'avoir retrouvé sa soeur «morte» quelques heures plus tôt. Il avait même signé les documents attestant de son décès, avant de les remettre au moine bouddhiste chargé de la cérémonie. 

Causes inconnues

Sous les regards abasourdis de ses proches, Chonthirot a commencé à effectuer des mouvements très lents puis à chasser des mouches de son visage. Elle a ensuite été emmenée d'urgence à l'hôpital de Bang Yai. Les causes de cet incident ne sont pour l'heure pas connues. 

Le temple Wat Rat Prakhong Tham a annoncé qu'il prendrait en charge ses frais médicaux. De son côté, le moine supérieur du temple, Phra Kitti Wachirathada, a déclaré qu'il n'avait jamais été témoin d'un tel événement de toute sa vie.

Pourtant, la Thaïlande a déjà été le théâtre d'un épisode similaire en février dernier. Une femme de 85 ans s’était elle aussi «réveillée», se redressant les yeux grands ouverts près de 40 minutes après avoir été déclarée morte dans le nord-est du pays.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus