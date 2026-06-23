La Thaïlande prépare le lancement de THIM, une application censée simplifier les contrôles d’immigration. Les voyageurs pourront y enregistrer leurs informations avant le départ, pour éviter les longues files d’attente à l’arrivée.

En Thaïlande, cette appli va sauver la vie des touristes

En Thaïlande, cette appli va sauver la vie des touristes

A faire avant même de partir

Les files d’attente interminables à l’aéroport pourraient bientôt devenir un mauvais souvenir en Thaïlande. Le Bureau de l’immigration prépare le lancement d’une nouvelle application mobile, baptisée THIM, pour Thailand Immigration Management, ou Gestion de l'immigration thaïlandaise. Son but? Permettre aux voyageurs étrangers d’enregistrer leurs informations d’arrivée avant même de prendre l’avion.

L’application est actuellement disponible en phase de test sur iOS et Android, révèle «Time Out Asia». Son lancement officiel complet est attendu d’ici août 2026. En accélérant les contrôles d’immigration, l'appli promet de désengorger les points de passage, rendant ainsi les formalités d’arrivée moins pénibles pour les touristes.

Tout remplir avant d’atterrir

Concrètement, THIM permettra aux visiteurs de renseigner à l’avance les informations essentielles liées à leur séjour: données du passeport, itinéraire de voyage, adresse de l’hébergement ou encore date de retour. L’application doit fonctionner avec le système thaïlandais de carte d’arrivée numérique, la TDAC, introduite en 2025 et aujourd’hui remplie via une plateforme en ligne. Selon plusieurs médias, ce système aurait déjà été utilisé par plus de 10 millions de visiteurs.

La promesse de THIM tient surtout à sa simplicité. Les voyageurs pourront remplir leur carte d’arrivée avant d’atterrir en Thaïlande. L’application pourra aussi scanner les informations du passeport grâce à l’appareil photo du téléphone et à une technologie de reconnaissance optique alimentée par l’intelligence artificielle.

Cette technologie serait capable de lire les trois niveaux de données du passeport: la zone lisible par machine, la page biographique et la puce intégrée. De quoi éviter de tout retaper à la main au dernier moment, dans le stress d’une file d’attente à l’immigration.

Pratique pour les familles

L’application devrait également permettre les inscriptions de groupe. Jusqu’à dix voyageurs pourront être enregistrés ensemble, une fonction pratique pour les familles ou les groupes d’amis.

Pour les visiteurs réguliers, THIM doit aussi simplifier les séjours suivants. Une fois le profil créé, il ne sera plus nécessaire de remplir tous les champs à chaque voyage. Il suffira de mettre à jour quelques informations, comme le numéro de vol, l’adresse de l’hôtel ou la date de retour.

Plus besoin de QR code?

A l’arrivée en Thaïlande, les touristes ne devraient plus avoir besoin de présenter un QR code séparé. Ils présenteront simplement leur passeport au contrôle. Les agents d’immigration pourront alors voir directement que l’enregistrement numérique a déjà été effectué.

THIM ne remplacera toutefois pas les visas. Les voyageurs dont la nationalité ou le motif du séjour nécessite une autorisation devront toujours effectuer les démarches habituelles. L’application ne remplace pas non plus les procédures liées aux longs séjours, ni certaines obligations imposées aux résidents étrangers, comme le signalement tous les 90 jours.

Vers une «super app» de l’immigration

Dans sa version pilote, THIM prendrait déjà en charge plusieurs langues, dont l’anglais, le russe, le japonais et le chinois. Les autorités thaïlandaises prévoient d’étendre ce choix à 15 langues.

A terme, la Thaïlande veut faire de THIM une véritable «super app» de l’immigration. Elle pourrait servir à demander des documents, prendre rendez-vous avec les services d’immigration ou encore accéder à une hotline de la police touristique disponible 24 heures sur 24.