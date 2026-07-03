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Un enfant au volant
Un dixième moine est décédé après un accident de la route en Thaïlande

Un enfant de 11 ans a perdu le contrôle du véhicule de ses parents, percutant un cortège de moines bouddhistes en Thaïlande jeudi. Dix moines sont décédés, dont cinq sur place, et dix autres blessés restent hospitalisés.
Publié: 10:57 heures
Un garçon de 11 ans provoque un accident mortel en Thaïlande.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un dixième moine est décédé après qu'un enfant a foncé avec le véhicule de ses parents dans un cortège dans le nord-est de la Thaïlande, ont indiqué vendredi les autorités. Jeudi, un groupe de 35 moines et cinq laïcs marchait le long d'une route de la province de Mukdahan dans le cadre d'un pèlerinage, quand une camionnette de type pick-up a heurté la procession.

Cinq moines sont morts sur le coup et cinq autres sont décédés à l'hôpital. Dix personnes sont toujours hospitalisées, dont deux dans un état critique, a indiqué l'hôpital de Mukdahan. Selon la police, le suspect est un enfant de 11 ans ayant pris le véhicule de ses parents sans leur permission avant d'en perdre le contrôle.

Des accidents fréquents

En Thaïlande, les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas responsables pénalement. L'enfant n'a pas été en mesure de faire de déposition à la police, a expliqué le chef de la police de Mukdahan, Prayut Ruanthongkam.

Il a été confié aux services de protection de l'enfance pour une évaluation, accompagné de sa mère. Les moines bouddhistes, très respectés en Thaïlande, organisent régulièrement des processions publiques. Un représentant du Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom, un temple situé près de Mukdahan, a déclaré à l'AFP que le temple avait accueilli les moines survivants et d'autres fidèles qui participaient au cortège.

Les accidents de transport mortels sont fréquents en Thaïlande, qui affiche l'un des pires bilans en matière de sécurité routière au monde, les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et la faiblesse de l'application des lois étant tous des facteurs contributifs.

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