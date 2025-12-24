Le Cambodge et la Thaïlande se lance dans des pourparlers

Le Cambodge et la Thaïlande ont entamé des pourparlers mercredi à Chanthaburi pour mettre fin à leur conflit frontalier meurtrier. Les discussions visent à rétablir la stabilité après des affrontements ayant causé des dizaines de morts et des milliers de déplacés.

Le Cambodge et la Thaïlande ont entamé mercredi des pourparlers prévus pour durer quatre jours en vue de mettre un terme à leurs affrontements meurtriers, ont indiqué les autorités cambodgiennes.

La réunion se tient à un poste-frontière de la province thaïlandaise de Chanthaburi. Elle a été dans un premier temps compromise quand Phnom Penh a exigé qu'elle se tienne dans un lieu neutre. Le gouvernement cambodgien a ensuite posté une photo des délégations de la Défense des deux pays dans une salle sobrement meublée et déclaré que les pourparlers avaient commencé.

L'objectif est de «garantir la cessation des hostilités», de rétablir la stabilité et de «faciliter un retour rapide à la normale», a indiqué le gouvernement cambodgien.

«Sincérité de la Thaïlande»

Le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, Surasant Kongsiri, a déclaré à la presse à Bangkok «espérer vivement que cette réunion aboutisse à des résultats positifs». Il a toutefois ajouté que son succès dépendait de la sincérité du Cambodge, tant en paroles qu'en actes. Bangkok avait auparavant exigé que Phnom Penh annonce d'abord une trêve et coopère aux efforts de déminage à la frontière.

Malgré des échanges de tirs transfrontaliers, le ministère de l'Intérieur cambodgien s'est déclaré cette semaine «optimiste quant à la sincérité dont fera preuve la Thaïlande» dans la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu. Un conflit de longue date sur le tracé de leur 800 kilomètres de frontière oppose les deux pays. Il a repris de plus belle cette année, faisant 43 morts et 300'000 déplacés en cinq jours d'affrontements en juillet avant une trêve qui n'a pas tenu.

Un accord de cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide du président américain Donald Trump a été suspendu, quand des soldats thaïlandais ont été blessés en marchant sur une mine que Bangkok a accusé les Cambodgiens d'avoir récemment posée. Depuis le 7 décembre, de nouveaux combats ont au moins 44 tués – 23 côté thaïlandais, 21 côté cambodgien –, contraints plus de 900'000 habitants à évacuer de part et d'autre, et portant également préjudice à l'activité touristique.