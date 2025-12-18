DE
Les combats continuent
Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir bombardé la ville de Poipet

Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir bombardé la ville frontalière de Poipet. Des combats entre les deux pays, qui se disputent des territoires frontaliers, durent depuis 12 jours, faisant 38 morts et 800'000 déplacés.
Les combats entre les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est sont entrés jeudi dans leur 12e jour.
Le Cambodge a accusé jeudi la Thaïlande d'avoir bombardé la ville frontalière de Poipet. De nombreux casinos et l'un des principaux points de passage terrestres entre les deux pays s'y trouvent.

«A 11h06, un avion de chasse F-16 de l'armée thaïlandaise a largué deux bombes dans la zone de la municipalité de Poipet», a indiqué dans un communiqué le ministère cambodgien de la Défense. Les autorités thaïlandaises n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Ces combats entre les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est, qui se disputent de longue date des morceaux de territoire le long de leur frontière, sont entrés jeudi dans leur 12e jour.

Ils ont fait au moins 38 morts au total, 21 côté thaïlandais et 17 côté cambodgien, selon les derniers bilans des autorités. Environ 800'000 personnes ont par ailleurs été contraintes d'évacuer les régions frontalières de part et d'autre.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères avait affirmé mardi qu'entre 5000 et 6000 de ses ressortissants étaient bloqués à Poipet depuis la suspension samedi par le Cambodge des passages frontaliers.

