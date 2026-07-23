Cinq soldats thaïlandais ont été tués mercredi soir dans une attaque contre un poste de contrôle à Narathiwat, dans le sud du pays. Des assaillants ont ouvert le feu et lancé des bombes artisanales, selon l'armée.

Cinq soldats thaïlandais tués lors d'une attaque sur un poste de contrôle

Cinq soldats thaïlandais tués lors d'une attaque sur un poste de contrôle

AFP Agence France-Presse

Cinq soldats thaïlandais ont été tués mercredi lors d'une attaque dans une région du sud du pays en proie à une insurrection, l'un des assauts de ce type les plus meurtriers depuis des années, a indiqué l'armée. Ils ont été tués mercredi soir «lorsque des assaillants ont ouvert le feu et lancé des bombes artisanales» contre un poste de contrôle dans la province de Narathiwat, selon un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

Six civils ont également été blessés, ont fait savoir les autorités locales, précisant qu'aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque et qu'aucune arrestation n'avait eu lieu pour le moment. Narathiwat est l'une des trois provinces thaïlandaises à majorité musulmane en proie depuis des décennies à une insurrection séparatiste.

Des rebelles de cette région proche de la frontière avec la Malaisie réclament une plus grande autonomie. Le conflit a fait plus de 7000 morts depuis 2024. La plupart des attaques visent les forces de sécurité. L'armée a rendu hommage aux soldats tués mercredi, affirmant que «leur service et leur sacrifice seront rappelés et honorés avec le plus profond respect».