Des testicules «porte-bonheur» en mosaïque créent le scandale

La restauration de la célèbre mosaïque du taureau de la galerie Vittorio Emanuele II à Milan fait rire les habitants. En effet, les testicules «porte-bonheur» de l’animal ont disparu après les travaux, rapporte la BBC.

Luisa Gambaro Journaliste

La restauration d'une mosaïque de taureau à Milan a provoqué l'hilarité en Italie. La fameuse mosaïque se trouve dans la célèbre galerie Vittorio Emanuele II et date du XIXe siècle. La coutume veut que les visiteurs frottent leur talon sur les testicules «porte-bonheur» du taureau en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, à trois reprises.

Au fil des années, ce supplice a fatalement formé un petit cratère à la place des bijoux de famille de l'animal. Le Conseil municipal de Milan a alors demandé à un artisan de restaurer la mosaïque. Un travail confié à Gianluca Galli, qui a taillé à la main de nouveaux morceaux de pierre pour reformer les parties génitales du taureau. Entouré d'armoiries, l'animal représente la ville de Turin, première capitale d'Italie.

Une annonce très attendue

Ce dimanche 31 mai, le conseiller municipal milanais Marco Granelli a fièrement annoncé sur ses réseaux sociaux que la restauration était achevée, transmettant «toutes ses félicitations» à l'artisan, rapporte la BBC. Seulement voilà: les testicules «porte-bonheur» du taureau sont introuvables.

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La réaction outrée des internautes ne s'est pas fait attendre. «Mais les cou*****?», demande sobrement une jeune femme sur Instagram. «Qui l'aurait cru? Même le taureau est devenu non binaire», ironise un autre. «Au jardin d'enfants, il y a un petit qui réalise de véritables chefs-d'œuvre; c'est lui qu'ils auraient dû appeler», ajoute encore un autre Internaute. Pour sa défense, le Conseil municipal de Milan a déclaré que le projet n'était pas encore achevé.