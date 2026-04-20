Le Tessin attire les riches expatriés du Golfe grâce à ses résidences secondaires et sa fiscalité avantageuse. Depuis 2024, les demandes de biens immobiliers ont augmenté, selon Engel & Völkers.

Beat Schmid

«Déménager à Lugano? Choisissez la Suisse pour un avenir stable.» C’est par ces mots que débute une campagne publicitaire ciblant les familles fortunées de la région du Golfe. Derrière cette annonce figure la branche tessinoise de la société immobilière Engel & Völkers. Son propriétaire et directeur, Simon Incir, explique au SonntagsBlick: «Depuis le début de la guerre en Iran, les demandes ont augmenté de 15%.» Aucune transaction n’a encore été conclue, mais les premières visites ont déjà eu lieu».

La plupart des intéressés sont des Européens installés aux Emirats arabes unis, au Qatar ou en Iran, à la recherche d’un bien immobilier en Suisse. Il s’agit souvent d’Anglais, de Français, d’Italiens ou encore de Suisses. Le Tessin présente un avantage de taille: il offre de nombreuses résidences secondaires que les étrangers peuvent acquérir sans permis de séjour. Une solution qui permet aux acheteurs de tester la vie en Suisse avant de s’y installer durablement.

Le canton séduit également les familles souhaitant s’établir à long terme. Comme d’autres régions, il applique une imposition forfaitaire pour les étrangers dont les revenus sont générés à l’étranger. Les écoles internationales et la proximité de Milan, avec son aéroport international, constituent d’autres atouts. L’offre immobilière y est en outre abondante: selon Engel & Völkers Ticino, 261 biens sont actuellement disponibles entre Ascona et Lugano.Villas et appartements de luxe avec piscine, avec vue sur les lacs ou sur le Monte San Salvatore – surnommé le «pain de sucre» de Lugano – figurent parmi les biens proposés.

Le Tessin vole la vedette à Zoug

Longtemps considérée comme la destination privilégiée des grandes fortunes étrangères, la ville de Zoug voit aujourd’hui le Tessin lui faire de l’ombre. Des médias internationaux comme le Financial Times ont récemment présenté Zoug comme «un refuge pour les fonds du Golfe». Le directeur des finances du canton, Heinz Tännler, a confirmé une hausse des demandes en provenance de cette région, tout en reconnaissant: «Nous regrettons les circonstances, mais nous ne pouvons pas nier que Zoug en profite.» L’agence Bloomberg va plus loin, plaçant Zoug aux côtés de destinations prisées comme Monaco, Marbella ou Londres.

Sur le terrain, le constat est toutefois plus nuancé. Casha Frigo, associée chez Engel & Völkers à Zoug, évoque une douzaine de demandes en provenance du Golfe, mais souligne le manque d’offres. Seuls 19 biens sont actuellement en vente dans la région. Le prix moyen atteint 4,23 millions de francs, rendant le marché difficilement accessible, même pour une clientèle fortunée.

Cette pénurie s’explique par les nombreux atouts du canton: fiscalité avantageuse, stabilité économique, présence d’entreprises actives dans la pharmacie, la santé ou encore les cryptomonnaies, ainsi qu’une importante communauté d’expatriés. Casha Frigo met également en avant des autorités locales jugées efficaces et faciles d’accès.

Zurich, moins attractive fiscalement

Toutes les régions ne bénéficient pas du même engouement. «Le canton de Zurich n’est pas vraiment une alternative pour les clients fortunés», explique Claude Ginesta, actif à Küsnacht. En cause: une fiscalité jugée moins attractive que dans d’autres cantons.

«Nous recevons régulièrement des demandes précisant que les acheteurs souhaitent uniquement des biens situés dans des cantons fiscalement avantageux», précise-t-il. Plusieurs experts confirment ce recul d’attractivité. Selon un conseiller souhaitant rester anonyme, certains fiscalistes recommandent même d’éviter le canton de Zurich. «Nous avons des clients qui excluent explicitement Zurich de leurs recherches», indique-t-il. Même des contribuables suisses choisiraient parfois de s’installer en Suisse centrale pour alléger leur charge fiscale.

Une tendance encore incertaine

Reste à savoir si cet intérêt en provenance du Golfe s’inscrira dans la durée. «On observe actuellement quelques retours isolés vers l’Europe», note Claude Ginesta. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer s’il s’agit d’un mouvement durable. Certains observateurs appellent toutefois à la prudence. Un professionnel de l’immobilier rapporte qu’un client a récemment décidé de retourner à Dubaï, estimant la situation sur place plus sûre. Selon lui, la couverture médiatique pourrait être «un peu exagérée».

Le canton d’Uri illustre cette retenue. A Andermatt, station développée notamment par Samih Sawiris et son fils Naguib Sawiris, aucune hausse notable de la demande n’a été observée. Raphael Krucker, directeur général d’Andermatt Swiss Alps, le confirme: «La guerre en Iran n’a pas entraîné d’augmentation significative de la demande en provenance du Proche-Orient. Nos acheteurs restent majoritairement suisses et européens.»