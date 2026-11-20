Un homme de 35 ans a été inculpé à Sydney pour possession de contenu lié à l’État islamique et préparation d’un attentat avec un engin explosif. Deux autres suspects ont été arrêtés lors de perquisitions.

AFP Agence France-Presse

La police australienne a inculpé un homme à Sydney et en a arrêté deux autres, dans le cadre de perquisitions menées tôt vendredi matin sur des accusations d'infractions liées au terrorisme.

Un homme de 35 ans a été inculpé pour avoir rédigé un document «en lien avec le terrorisme» et pour possession de «contenu inspiré par l'EI», c'est-à-dire l'organisation Etat islamique, selon les forces de l'ordre.

«Il sera soutenu devant le tribunal que l'homme effectuait des recherches sur la fabrication d'un engin explosif improvisé embarqué à bord d'un véhicule, ce qui, selon nos allégations, était destiné à une utilisation potentielle dans le cadre d'un acte terroriste», a également indiqué Hilda Sirec, commissaire adjointe chargée de la sécurité nationale au sein de la police australienne.

Aucune menace actuelle

L'homme agit vraisemblablement seul et rien n'indique qu'il ait identifié des cibles ou des lieux pour une attaque, a-t-elle ajouté. «Il n'y a aucune menace persistante pour la sécurité publique à l'heure actuelle», a-t-elle encore souligné, près d'un an après l'attentat antisémite de la plage de Bondi.

Un père et son fils sont accusés d'avoir ouvert le feu lors d'une fête juive le 14 décembre 2025, tuant 15 personnes sur le coup. Une nonagénaire hospitalisée lors de la fusillade est par ailleurs décédée des suites de ses blessures au début du mois.

Des mandats de perquisition ont été menés dans dix quartiers de Sydney par l'équipe conjointe de lutte contre le terrorisme de Nouvelle-Galles du Sud. Deux autres trentenaires ont été interpellés. L'un d'eux devrait être inculpé pour entrave à une enquête policière, et l'autre pour des infractions liées aux armes à feu, selon les autorités.