Le Guyana a voté pour élire ses députés et son président

Les Guyaniens ont voté lundi pour élire leurs députés et leur président, sur fond de tensions avec le Venezuela. Les résultats sont attendus au mieux jeudi, la forêt tropicale compliquant la logistique électorale dans ce pays riche en pétrole.

Le dépouillement a commencé dans la capitale Georgetown. Photo: AFP

Les Guyaniens ont voté lundi pour élire leurs députés et leur président, sur fond de tensions avec le Venezuela voisin. Ce pays d'Amérique du Sud dispose des plus grandes réserves de brut de la planète par habitant. Les bureaux de vote ont commencé à fermer à 18h00 locales (minuit en Suisse), comme à Cornelia Ida, près de la capitale Georgetown, où le dépouillement a commencé, a constaté l'AFP.

Les résultats sont attendus au mieux jeudi, d'après la commission électorale. Ces élections sont complexes d'un point de vue logistique, la forêt tropicale recouvrant à plus de 95% du pays de 850'000 habitants. «Jusqu'ici, tout va bien», a estimé Mike Singh, observateur de Transparency International, estimant toutefois que l'attente jusqu'à jeudi des résultats était une «recette pour un désastre».

Les relations avec le voisin vénézuélien et le thème de l'Essequibo, région riche en pétrole revendiquée par Caracas, ont fait irruption dans la journée de vote. Le président sortant et candidat à sa succession Irfaan Ali a apporté lundi son soutien au déploiement militaire des Etats-Unis dans les Caraïbes.

Tensions avec le Venezuela

«Nous soutiendrons tout ce qui permettra d'éliminer toute menace à notre sécurité, non seulement en termes de souveraineté [...] Nous devons tous nous unir pour combattre la criminalité transnationale, lutter contre le trafic de drogue», a-t-il affirmé juste après avoir voté à Leonora. Dimanche soir, le Guyana avait dénoncé des coups de feu tirés du Venezuela sur un de ses bateaux.

«Les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale. Elles sont prêtes. Nous en avons parlé tout au long de la campagne: le Venezuela est une menace», a insisté le président. Le ministre vénézuélien de la défense, Vladimir Padrino Lopez, a dénoncé «un fake» et accusé le Guyana de vouloir ouvrir un «front de guerre».

Vote autour de lignes ethniques

Selon la plupart des observateurs, trois favoris se détachent: Irfaan Ali (parti populaire progressiste PPP/C, centre-gauche), l'opposant Aubrey Norton (APNU, partenariat pour une nouvelle unité, gauche) et le populiste Azruddin Mohamed, parfois surnommé le «Trump Guyanien», un milliardaire qui vient de créer son parti WIN (Gagner/Nous investissons dans la nation) pour bouleverser le système bipartite.

Le vote se dessine traditionnellement autour des lignes ethniques entre les populations d'origine indienne (PPP/C) et celles afro-guyaniennes (APNU). Le scrutin est à un tour. Le vainqueur gérera la manne pétrolière qui a permis de quadrupler en cinq ans le budget de l'Etat (6,7 milliards de dollars en 2025) avec la plus forte croissance économique d'Amérique latine (43,6% en 2024).