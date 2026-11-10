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Guerre en Ukraine
Plus de 300 millions d'euros pour réparer Tchernobyl frappée par un drone

Des donateurs internationaux ont promis 303 millions d'euros pour restaurer l'arche de Tchernobyl, endommagée en février 2025 par un drone russe. La France a annoncé cet engagement crucial lors d'une conférence à Paris.
Publié: il y a 2 minutes
La conférence de Paris réunit les fonds d'urgence pour sécuriser le site nucléaire ukrainien.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les donateurs se sont engagés sur plus de 300 millions d'euros sur les 500 nécessaires pour réparer l'arche du sarcophage de la centrale nucléaire de Tchernobyl, a annoncé le gouvernement français mardi au lendemain d'une conférence à Paris. Le site a été endommagé l'an dernier par un drone russe.

«Nous avons levé 303 millions d'euros», a déclaré Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. «C'est donc une étape considérable, majeure, qui est franchie dans la direction qui permettra à cette arche de confinement d'être restaurée et donc à la sûreté nucléaire d'être garantie», a-t-il ajouté.

Structure perforée par un drone russe

Selon Bercy, quatorze pays et organisations internationales se sont engagés sur ce montant destiné au Fonds international de coopération pour Tchernobyl, géré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

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«Même si toute l'ampleur de la tâche ne sera connue qu'à mesure de l'avancée de travaux d'ingénierie plus précis, le soutien annoncé aujourd'hui est un grand pas en avant», a ajouté le ministère français de l'Economie dans un communiqué commun avec la banque européenne et le ministère ukrainien de l'Energie. La France, qui préside cette année le groupe des pays du G7, avait indiqué en mars que le coût de la restauration s'élevait «aux alentours de 500 millions d'euros».

Le réacteur nucléaire de Tchernobyl, qui avait explosé en avril 1986, a été recouvert en 2016 d'une arche métallique de confinement, enveloppant le premier sarcophage de béton construit dans l'urgence en 1986. Mais cette structure a été perforée par un drone russe en février 2025, nécessitant des travaux de réparation.

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