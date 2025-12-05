Le chef de l’Etat tchèque a indiqué qu’il comptait nommer Andrej Babis, milliardaire proche de la ligne trumpiste, au poste de Premier ministre. Ce dernier a assuré qu’il placerait son conglomérat dans une entité indépendante afin d’écarter tout conflit d’intérêts.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président tchèque a annoncé jeudi son intention de nommer Premier ministre le milliardaire trumpiste Andrej Babis. Ce dernier a promis de transférer les activités de son conglomérat au sein d'une structure indépendante pour éviter les conflits d'intérêts. Andrej Babis, 71 ans, qui avait déjà exercé ces fonctions de 2017 à 2021, avait été chargé par le président Petr Pavel de former un gouvernement début novembre, soit un mois après la victoire de son parti ANO aux législatives d'octobre.

«J'ai décidé de le nommer Premier ministre mardi 9 décembre à 9h00», a déclaré Petr Pavel sur X. «De cette façon, je respecte le résultat des élections et l'avancée des discussions sur (la constitution d') un gouvernement de coalition», a-t-il ajouté. L'ANO était arrivé en tête de ce scrutin mais avec une majorité insuffisante pour gouverner seul, le conduisant à signer un accord de coalition avec les partis d'extrême droite SPD et de droite La Voix des automobilistes, le 3 novembre.

Sa nomination définitive butait cependant sur l'exigence de Petr Pavel de trouver une solution à la possibilité de conflits d'intérêts avec ses activités d'homme d'affaires. Le milliardaire, à la tête d'un conglomérat chimique et alimentaire, Agrofert, est la septième fortune de la République tchèque, un pays de 10,9 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan, selon le classement Forbes. Petr Pavel nommera le reste du gouvernement plus tard, conformément à la Constitution tchèque.

Poursuivi pour fraude aux subventions européennes

Des interrogations subsistent concernant la nomination à l'Environnement de Filip Turek, figure de proue de La Voix des automobilistes qui fait l'objet d'une enquête pour violences domestiques et viol, à la suite d'une plainte déposée par une ancienne compagne. Filip Turek a également fait l'objet d'une enquête de police pour avoir fait des saluts nazis, qui a cependant été classée sans suite.

Andrej Babis a fait campagne sur la promesse d'augmenter les prestations sociales et de réduire l'aide apportée à l'Ukraine, pour faire passer les Tchèques d'abord. Son retour au pouvoir pourrait signifier un rapprochement avec la Hongrie et la Slovaquie, qui ont refusé toute aide militaire à l'Ukraine et entravent les sanctions contre la Russie.

Andrej Babis a cofondé avec Viktor Orban le groupe parlementaire eurosceptique «Patriotes pour l'Europe». Il a toutefois rejeté l'idée d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne réclamé par le SPD. Andrej Babis fait face à des poursuites pour fraude aux subventions européennes en 2007, des accusations qu'il rejette, dénonçant une campagne de diffamation.