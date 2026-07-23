DE
FR

A 200 km de Prague
Un hélicoptère militaire s'écrase en Tchéquie, un mort et quatre blessés

Un hélicoptère Venom s'est écrasé jeudi sur une base aérienne tchèque, tuant un militaire et blessant quatre autres. Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes de l'accident.
Publié: 17:52 heures
«Un hélicoptère Venom s'est écrasé sur la 22e base aérienne de Namest nad Oslavou», a indiqué l'armée sur X.
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un militaire a été tué et quatre autres blessés dans un accident d'hélicoptère transportant au total cinq soldats jeudi à environ 200 km au sud-est de Prague, en République tchèque, a-t-on appris auprès de l'armée.

«Un hélicoptère Venom s'est écrasé sur la 22e base aérienne de Namest nad Oslavou», a indiqué l'armée tchèque sur X. «Notre priorité absolue est de fournir tous les soins aux blessés. Nous sommes également en contact avec la famille du militaire décédé, à laquelle nous apportons toute l'aide nécessaire», a-t-elle ajouté.

Commission d'enquête mise en place

La police a été informée de l'accident peu après midi, a indiqué à l'agence tchèque CTK la porte-parole de la police régionale, Dana Cirtkova. Le ministre tchèque de la Défense Jaromir Zuna a adressé sur X ses «plus sincères condoléances aux familles, aux proches et aux collègues» de la victime.

Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les circonstances de l'accident. La République tchèque a acheté huit Venom et quatre Viper en 2019, les deux derniers appareils ayant été livrés en juin 2024. Des instructeurs américains ont assuré jusqu'à l'an dernier la formation du personnel tchèque à l'utilisation de ces appareils.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus