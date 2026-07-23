Un hélicoptère Venom s'est écrasé jeudi sur une base aérienne tchèque, tuant un militaire et blessant quatre autres. Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes de l'accident.

Un hélicoptère militaire s'écrase en Tchéquie, un mort et quatre blessés

Un hélicoptère militaire s'écrase en Tchéquie, un mort et quatre blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Un militaire a été tué et quatre autres blessés dans un accident d'hélicoptère transportant au total cinq soldats jeudi à environ 200 km au sud-est de Prague, en République tchèque, a-t-on appris auprès de l'armée.

«Un hélicoptère Venom s'est écrasé sur la 22e base aérienne de Namest nad Oslavou», a indiqué l'armée tchèque sur X. «Notre priorité absolue est de fournir tous les soins aux blessés. Nous sommes également en contact avec la famille du militaire décédé, à laquelle nous apportons toute l'aide nécessaire», a-t-elle ajouté.

Commission d'enquête mise en place

La police a été informée de l'accident peu après midi, a indiqué à l'agence tchèque CTK la porte-parole de la police régionale, Dana Cirtkova. Le ministre tchèque de la Défense Jaromir Zuna a adressé sur X ses «plus sincères condoléances aux familles, aux proches et aux collègues» de la victime.

Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les circonstances de l'accident. La République tchèque a acheté huit Venom et quatre Viper en 2019, les deux derniers appareils ayant été livrés en juin 2024. Des instructeurs américains ont assuré jusqu'à l'an dernier la formation du personnel tchèque à l'utilisation de ces appareils.