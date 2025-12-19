Au moins trois personnes sont mortes et cinq ont été blessées dans des attaques dans deux stations de métro de Taipei ce vendredi. Le Premier ministre Cho Jung-tai a annoncé que cinq victimes ont été blessées par arme blanche.

Des attaques dans le métro de Taïwan font au moins trois morts et cinq blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans des attaques, notamment au couteau, vendredi dans le métro de Taipei, a déclaré à l'AFP le responsable des pompiers de la capitale taïwanaise. Il a précisé que le suspect était également mort.

On ignorait pour le moment le mobile de cette tuerie, a quant à lui souligné devant les journalistes le Premier ministre Cho Jung-tai, parlant toutefois d'actes «délibérés». Leur auteur portait un masque et a lancé «cinq ou six cocktails Molotov ou grenades fumigènes» dans la principale station de métro de Taipei, a-t-il expliqué.

Le suspect s'est suicidé

Le maire de Taipei Chiang Wan-an a de son côté dit à la presse que le suspect s'était apparemment «suicidé en sautant d'un immeuble pour échapper à son arrestation» et que l'une des victimes avait perdu la vie en tentant d'empêcher l'attaque à la station Gare centrale, la principale du métro de la capitale de Taïwan.

Les autorités ont annoncé un redoublement des mesures de sécurité sur l'ensemble de l'île à la suite de ce drame. «Actuellement, tous les sites importants, notamment les gares, les autoroutes, les stations de métro et les aéroports, sont en état d'alerte renforcé», a assuré le chef du gouvernement.

Un épais nuage de fumée

Des images diffusées par l'agence de presse taïwanaise CNA montrent une bonbonne de gaz sur le sol à la station Gare centrale, tandis que des policiers examinent les lieux. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir un épais nuage de fumée blanche recouvrant une zone souterraine du métro.

Le président Lai Ching-te a promis que les autorités clarifieraient «rapidement les détails de cette affaire». «Il n'y aura aucune indulgence et nous mettrons tout en oeuvre pour garantir la sécurité de nos concitoyens», a-t-il martelé.

Les crimes violents sont rares à Taïwan, bien qu'une attaque survenue en 2014 y ait horrifié la population, lorsqu'un homme a semé la terreur dans le métro de Taipei, tuant quatre personnes à l'arme blanche. Il a été exécuté pour ces meurtres en 2016.