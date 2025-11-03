Un homme de 32 ans a été inculpé pour tentatives de meurtre sur dix personnes après l'attaque au couteau samedi, dans un train en direction de Londres. Il n'était pas connu des services de police antiterroriste.

Attaque sanglante dans un train pour Londres: un Britannique inculpé

Le suspect n'était pas connu des services de police antiterroriste, des services de sécurité ou du programme britannique de prévention de la radicalisation. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Le suspect de l'attaque au couteau menée samedi dans un train dans l'est de l'Angleterre a été inculpé de tentatives de meurtre contre dix personnes, a indiqué lundi la police britannique des transports dans un communiqué.

Anthony W., un Britannique de 32 ans, doit comparaître lundi matin devant un tribunal de Peterborough (est de l'Angleterre), la ville où il réside. Il a aussi été inculpé pour possession d'une arme blanche et pour une autre tentative de meurtre samedi à Londres, à une station du réseau de métro automatique Docklands Light Rail (DLR).

La police des transports «examine également d'autres infractions potentiellement liées», a déclaré son chef adjoint Stuart Cundy, cité dans le communiqué.

Cinq personnes encore hospitalisées

L'attaque s'est produite dans un train parti à 18h25 (19h25 en Suisse) de Doncaster (nord de l'Angleterre) vers la gare londonienne de King's Cross. Cinq des dix blessés sont toujours hospitalisés lundi, dont un employé de la compagnie ferroviaire LNER qui a essayé d'arrêter l'assaillant, et dont l'état reste «critique mais stable», a indiqué lundi la ministre des Transports, Heidi Alexander, sur Times radio.

Selon elle, le suspect n'était «pas connu des services de police antiterroriste, des services de sécurité» ou du programme britannique de prévention de la radicalisation. Le responsable de la police des transports, John Loveless, avait indiqué dimanche que les services antiterroristes collaborent à l'enquête, mais qu'«à ce stade, rien ne suggère qu'il s'agit d'un incident terroriste».