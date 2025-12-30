La Chine mène mardi des manœuvres militaires autour de Taïwan, simulant un blocus de ports. Ces exercices, qualifiés d'«avertissement sévère», ont mobilisé 130 avions et 22 navires en 24 heures, selon Taipei.

AFP Agence France-Presse

La Chine a entamé mardi une deuxième journée de manoeuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan afin d'adresser selon elle «un avertissement sévère» à l'île, qui a mené la veille «un exercice de riposte rapide». Des journalistes de l'AFP présents à Pingtan, l'île chinoise la plus proche de l'île principale de Taïwan, ont vu une salve de roquettes exploser dans les airs vers 09h00 (01h00 GMT), laissant derrière elles des traînées de fumée blanche.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mardi à 06H00 (22h00 GMT lundi) avoir détecté 130 avions militaires chinois ainsi que 22 navires autour de l'île en 24 heures. Il s'agit du nombre le plus élevé d'avions chinois signalés en une seule journée depuis le 15 octobre 2024.

Munitions réelles

Dans un communiqué du Commandement des zones orientales de l'APL (armée chinoise), une carte montre cinq espaces autour de Taïwan où il est prévu que des «tirs à munitions réelles» soient organisés de 08h00 à 18h00 mardi (00h00 à 10h00 GMT), dans le cadre de ces exercices nommés «Mission Justice 2025». Les troupes chinoises se focalisent sur «les patrouilles de préparation au combat air-mer, la saisie conjointe de la supériorité globale, le blocus de ports et de zones clés, ainsi que la dissuasion multidimensionnelle», a souligné lundi le colonel Shi Yi, porte-parole du Commandement chinois.

Ces exercices sont «un sérieux avertissement adressé aux forces séparatistes de 'l'indépendance de Taïwan' et ils constituent une action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine», a jugé l'officier. Taïwan a pour sa part déclaré que certaines des zones désignées par la Chine pour ces manoeuvres se trouvaient à moins de 12 milles marins (une vingtaine de kilomètres) de ses côtes. L'Administration de l'aviation civile taïwanaise a fait savoir que Pékin avait décrété une «zone de danger temporaire» pour une durée de dix heures mardi, «ce qui devrait perturber le trafic aérien dans la région». Conséquence, selon elle, plus de 100'000 passagers répartis sur 857 vols intérieurs, internationaux et de transit, seront affectés dans la journée.

Trump pas préoccupé

Taïwan a indiqué lundi avoir «mené un exercice de riposte rapide», et annoncé avoir détecté 89 avions militaires, ainsi que 28 navires de guerre et des garde-côtes chinois, à proximité de son territoire. «En réponse au mépris des autorités chinoises pour le droit international et à leur utilisation de l'intimidation militaire pour menacer les pays voisins, Taïwan exprime sa ferme condamnation», a réagi la porte-parole de la présidence de Taïwan, Karen Kuo.

Le président américain Donald Trump a dit lundi ne pas être préoccupé par ces manoeuvres, affirmant «ne pas croire» que son homologue chinois Xi Jinping puisse ordonner une invasion. La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et menace de recourir à la force militaire pour s'en emparer. Les tensions dans le détroit ont été ravivées par une vente d'armes massive de Washington à Taipei mi-décembre, la deuxième depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour 11,1 milliards de dollars au total, soit le montant le plus important depuis 2001.

Le président taïwanais Lai Ching-te a promis mardi que Taïwan n'allait ni «provoquer» Pékin ni «aggraver les tensions», alors que la Chine a entamé mardi une deuxième journée de manoeuvres militaires simulant le blocus des ports de l'île. «Nous agirons de manière responsable, sans aggraver les tensions ni provoquer de disputes», a écrit Lai Ching-te dans un message publié sur Facebook.