Des tensions montent autour de Taïwan alors que la Chine organise des exercices militaires à partir du 29 décembre. Ces manoeuvres, incluant des tirs réels, visent à dissuader les forces séparatistes selon Pékin.

La Chine lance des exercices militaires majeurs avec de vraies munitions

ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a annoncé lundi des exercices militaires «majeurs» autour de Taïwan, avec notamment des tirs à munitions réelles prévus mardi dans cinq zones dans les eaux et l'espace aérien près de l'île. «A partir du 29 décembre, le Commandement des zones orientales de l'APL (armée chinoise) déploie ses troupes de l'Armée de terre, de la Marine, de l'Armée de l'air et de la Force des missiles pour mener des exercices militaires conjoints baptisés 'Mission Justice 2025'», rapporte un communiqué du colonel-major Shi Yi, porte-parole du Commandement.

Dans un communiqué séparé, une carte montre cinq zones autour de l'île où des «tirs à munition réelles vont être organisés» de 08h00 à 18h00 mardi(00h00 à 10h00 GMT). «Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à tout navire ou avion non concerné de ne pas pénétrer dans les eaux et l'espace aérien susmentionnés», indique le communiqué.

La situation s'envenime

Cette démonstration de force à grande échelle intervient après des semaines de tensions entre la Chine et le Japon, qui ont commencé par des déclarations laissant entendre que Tokyo pourrait soutenir Taïwan en cas de futur conflit armé. Elle fait également suite aux dernières ventes d'armes des Etats-Unis à Taipei, suscitant l'ire de Pékin, qui a répondu la semaine dernière en imposant des sanctions à 20 entreprises américaines de défense.

Les exercices de cette semaine sont «un sérieux avertissement adressé aux forces séparatistes de 'l'indépendance de Taïwan', et ils constituent une action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine», a déclaré Shi Yi dans le communiqué.

Taïwan réplique

Taipei a condamné lundi l'utilisation de «l'intimidation militaire» par Pékin, qui a annoncé des exercices militaires d'ampleur autour de l'île. «En réponse au mépris des autorités chinoises pour le droit international et à leur utilisation de l'intimidation militaire pour menacer les pays voisins, Taïwan exprime sa ferme condamnation», a déclaré la porte-parole de la présidence, Karen Kuo, dans un communiqué.

L'armée de Taïwan a annoncé déployer des «forces» en réponse aux manoeuvres militaires chinoises imminentes autour de l'île. «Un centre de réponse a été établi, et les forces appropriées ont été déployées», a indiqué l'armée taïwanaise, ajoutant que ses troupes avaient «mené un exercice de riposte rapide».