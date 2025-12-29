DE
FR

Taïwan réplique et se déploie
La Chine lance des exercices militaires majeurs avec de vraies munitions

Des tensions montent autour de Taïwan alors que la Chine organise des exercices militaires à partir du 29 décembre. Ces manoeuvres, incluant des tirs réels, visent à dissuader les forces séparatistes selon Pékin.
Publié: 03:35 heures
Les exercices militaires chinois autour de Taïwan seront à munitions réelles (archives).
Photo: XINHUA / LIU FANG
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a annoncé lundi des exercices militaires «majeurs» autour de Taïwan, avec notamment des tirs à munitions réelles prévus mardi dans cinq zones dans les eaux et l'espace aérien près de l'île. «A partir du 29 décembre, le Commandement des zones orientales de l'APL (armée chinoise) déploie ses troupes de l'Armée de terre, de la Marine, de l'Armée de l'air et de la Force des missiles pour mener des exercices militaires conjoints baptisés 'Mission Justice 2025'», rapporte un communiqué du colonel-major Shi Yi, porte-parole du Commandement.

Dans un communiqué séparé, une carte montre cinq zones autour de l'île où des «tirs à munition réelles vont être organisés» de 08h00 à 18h00 mardi(00h00 à 10h00 GMT). «Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à tout navire ou avion non concerné de ne pas pénétrer dans les eaux et l'espace aérien susmentionnés», indique le communiqué.

La situation s'envenime

Cette démonstration de force à grande échelle intervient après des semaines de tensions entre la Chine et le Japon, qui ont commencé par des déclarations laissant entendre que Tokyo pourrait soutenir Taïwan en cas de futur conflit armé. Elle fait également suite aux dernières ventes d'armes des Etats-Unis à Taipei, suscitant l'ire de Pékin, qui a répondu la semaine dernière en imposant des sanctions à 20 entreprises américaines de défense.

A lire aussi
Le Japon accuse l'aviation chinoise d'actes hostiles près d'Okinawa
Deux incidents «regrettables»
Le Japon accuse Pékin de mettre de l'huile sur le feu
La Chine se venge de Washington après la vente d’armes record
Des dirigeants visés
La Chine se venge de Washington après la vente d’armes record

Les exercices de cette semaine sont «un sérieux avertissement adressé aux forces séparatistes de 'l'indépendance de Taïwan', et ils constituent une action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine», a déclaré Shi Yi dans le communiqué.

Taïwan réplique

Taipei a condamné lundi l'utilisation de «l'intimidation militaire» par Pékin, qui a annoncé des exercices militaires d'ampleur autour de l'île. «En réponse au mépris des autorités chinoises pour le droit international et à leur utilisation de l'intimidation militaire pour menacer les pays voisins, Taïwan exprime sa ferme condamnation», a déclaré la porte-parole de la présidence, Karen Kuo, dans un communiqué.

L'armée de Taïwan a annoncé déployer des «forces» en réponse aux manoeuvres militaires chinoises imminentes autour de l'île. «Un centre de réponse a été établi, et les forces appropriées ont été déployées», a indiqué l'armée taïwanaise, ajoutant que ses troupes avaient «mené un exercice de riposte rapide».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus