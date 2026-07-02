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«Gus» estimé à 30 millions
Un fossile de T-Rex exposé à New York avant sa vente

«Gus», un T-Rex de 11,6 mètres et parmi les plus complets jamais découverts, est exposé à New York avant sa vente aux enchères. Estimé à 20-30 millions de dollars, ce fossile a été exhumé dans le Dakota du Sud.
Publié: il y a 34 minutes
Le squelette de T-Rex le plus complet va être mis aux enchères.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

«Gus», un T-Rex considéré comme «l'un des plus grands et des plus complets spécimens» du genre, a été présenté mercredi par Sotheby's à New York avant sa vente aux enchères, le 14 juillet. Estimé par la maison de vente entre 20 et 30 millions de dollars, estimation la plus élevée jamais attribuée à un dinosaure, ce géant fossilisé a été exhumé aux Etats-Unis, dans le Dakota du Sud, lors de campagnes de fouilles réalisées entre 2021 et 2023.

Il vivait durant le Maastrichtien (72 à 66 millions d'années avant notre ère), période caractérisée par un climat chaud, un niveau de la mer élevé et de vastes plaines côtières inondables. D'une taille de 11,6 mètres, soit l'un des plus grands jamais découverts selon Sotheby's, sa particularité est également d'être, avec 183 os fossilisés, complet à environ 63%, ce qui en fait l'un des mieux conservés de sa catégorie. Il est exposé depuis mercredi au public au Breuer Building, le siège et lieu d'exposition de Sotheby's à New York.

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