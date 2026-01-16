DE
FR

Ultimatum de l'armée
De nombreux civils fuient le nord de la Syrie face à l'escalade des tensions

Face à l'ultimatum de l'armée syrienne, des civils quittent le nord de la Syrie. Damas cherche à reprendre ce territoire contrôlé par les Kurdes, après les avoir délogés d'Alep.
Publié: il y a 42 minutes
1/2
Les civils ont jusqu'à 17h pour fuir, après quoi le délai imposé par l'armée sera dépassé.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des civils fuient vendredi une zone du nord de la Syrie avant l'expiration d'un délai accordé par l'armée. Damas veut étendre son contrôle sur ce secteur tenu par les combattants kurdes, après les avoir délogés de la ville d'Alep.

A lire aussi
Saisie en Syrie et en Irak de 2,5 millions de pilules de captagon
Trois arrestations
Saisie en Syrie et en Irak de 2,5 millions de pilules de captagon
De nouveaux combats ont lieu entre armée syrienne et Kurdes à l’est d’Alep
Garder le contrôle de la ville
Armée syrienne et forces Kurdes s'affrontent à nouveau à l’est d’Alep

L'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack, a annoncé sur X oeuvrer «sans relâche» pour «empêcher une escalade» entre le gouvernement et les Kurdes. Les deux camps sont soutenus par Washington.

Les forces syriennes ont massé d'importants renforts à Deir Hafer, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alep. Elles ont sommé les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, d'évacuer un secteur entre cette région et l'Euphrate, plus à l'est.

Une fuite risquée

Depuis jeudi, des civils quittent la région par des routes secondaires, certains empruntant un pont branlant sur un bras de l'Euphrate, ont constaté des correspondants de l'AFP. Ils ont jusqu'à 17h (15h en Suisse) pour quitter la région, selon un communiqué de l'armée, qui avait utilisé ce même procédé à Alep la semaine dernière, demandant aux civils de partir avant de bombarder les quartiers tenus par les Kurdes.

«Les FDS nous ont empêchés de partir, c'est pour cela que nous sommes sortis par une route agricole et nous avons traversé le pont», a dit Abou Mohammad, un homme de 60 ans accompagné de sa famille. Il a indiqué qu'ils se rendaient à un centre d'accueil établi par les autorités à Alep.

Les autorités syriennes avaient accusé les FDS d'empêcher les civils de partir, ce que ces dernières avaient démenti jeudi. Dans un communiqué vendredi, les forces kurdes ont affirmé que l'armée avait bombardé Deir Hafer dans la nuit, «pour faire pression sur les habitants et les forcer à partir».

Un accord bloqué depuis mars 2025

Le pouvoir islamiste syrien, déterminé à étendre son autorité sur l'ensemble du pays, avait pris dimanche le contrôle de l'ensemble d'Alep, principale ville du nord de la Syrie, après des combats avec les Kurdes qui y tenaient deux quartiers.

Damas avait signé un accord en mars 2025 avec les Kurdes pour intégrer leurs institutions civiles et militaires au sein de l'Etat syrien, mais son application est bloquée en raison des exigences contradictoires des deux parties.

Les Kurdes avaient profité du chaos de la guerre civile (2011-2024) pour s'emparer de vastes territoires du nord et du nord-est de la Syrie après avoir défait le groupe jihadiste Etat Islamique (EI) avec l'appui d'une coalition multinationale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus