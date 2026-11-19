Près de 90 imams et encadrants musulmans ont déjà suivi la formation «Zürich-Kompetenz». La troisième édition de ce programme pionnier débutera en décembre, avec le soutien de l’Université de Fribourg et du canton de Zurich.

Un programme pionnier forme les imams et cadres musulmans

Un programme pionnier forme les imams et cadres musulmans

ATS Agence télégraphique suisse

La troisième édition de la formation continue «Zürich-Kompetenz» débutera en décembre. Organisée par le Centre suisse islam et société (CSIS) de l’Université de Fribourg, l'offre est destinée aux imams et aux personnes encadrantes musulmanes du canton de Zurich.

Lancée il y a cinq ans, l'initiative constitue un projet pionnier à l’échelle nationale, rappelle l'Unifr. «Zürich-Kompetenz» est proposée en collaboration avec l’Association des organisations islamiques de Zurich (VIOZ) et bénéficie du soutien du canton de Zurich, précise le communiqué publié mercredi.

Les personnes encadrantes religieuses et les imams assument diverses tâches importantes au sein de la société et des communautés musulmanes en tant qu’enseignants, animateurs de groupes, théologiens, aumôniers, conseillers ou membres de comités d’associations. Elles jouent un «rôle-clé», y compris pour l’Etat.

90 personnes formées

Les formations «sur mesure» et les programmes de formation continue s’adressent aux femmes et aux hommes issus de la communauté musulmane du canton de Zurich, indique encore l'Unifr. A ce jour, environ 90 personnes ont suivi une formation complémentaire grâce aux offres de «Zürich-Kompetenz».

Les bénéficiaires ont été encadrés par plus de 40 intervenants issus de différentes disciplines et institutions. Au-delà, plusieurs publications ainsi qu’un guide destiné aux imams et aux personnes encadrantes ont également vu le jour.