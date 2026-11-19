La Suisse a enregistré un excédent commercial de 3,18 milliards de CHF en octobre. Les exportations, portées par la pharmacie, ont grimpé de 6,3 %, atteignant 24,7 milliards de CHF.

En bref Les exportations suisses ont bondi de 6,3% en octobre, atteignant 24,7 milliards de francs, grâce à la hausse des produits pharmaceutiques, selon les douanes. Les importations ont chuté de 2,2%, portant l'excédent commercial à 3,18 milliards de francs contre 1,23 milliard en septembre

Les exportations de produits pharmaceutiques ont grimpé de 15,6% en octobre, atteignant 12,6 milliards de francs. Par région, les exportations vers l'Europe ont progressé de 4,8%, tandis qu'elles ont bondi de 18,2% vers les Etats-Unis mais reculé de 0,8% vers l'Asie

La forte contribution du secteur pharmaceutique avait déjà soutenu une croissance du PIB suisse de 1,5% au deuxième trimestre 2026. Le ministère de l'Economie estime une légère croissance de 0,2% au troisième trimestre, légèrement supérieure aux attentes des économistes

AFP Agence France-Presse

Les exportations de la Suisse ont grimpé de 6,3% en octobre pour atteindre près de 24,7 milliards de francs, portées par un bond des produits pharmaceutiques, ont annoncé jeudi les douanes. Les importations ont quant à elles fléchi de 2,2% par rapport au mois précédent à 21,5 milliards de francs, la balance commerciale refermant le mois sur un excédent de 3,18 milliards de francs, contre 1,23 milliard en septembre, a indiqué l'office fédéral de la douane dans un communiqué.

«Après une évolution en dents de scie» au cours des derniers mois, les exportations se sont renforcées «pour le deuxième mois d'affilée», le secteur de la chimie et de la pharmacie se posant en «locomotive» de cette hausse, ont détaillé les douanes. En octobre, les exportations de ce secteur ont augmenté de 15,6% à 12,6 milliards de francs. Les exportations de machines et équipements électriques ou électroniques, le deuxième secteur d'exportations, ont quant à elles progressé de 1% par rapport au mois précédent, à 4,7 milliards de francs.

Une croissance meilleure que prévue

Par zone géographique, les exportations ont rebondi de 4,8% vers les pays européens après deux mois de baisse mais ont continué «d'évoluer de façon fluctuante» vers l'Amérique du Nord, précisent les douanes, remontant de 18,2% vers les Etats-Unis après une hausse de 8,6 % en septembre et une chute de 30% en août. Vers l'Asie, elles se sont repliées de 0,8%.

Le secteur de la chimie et de la pharmacie est celui qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale. Au troisième trimestre, les exportations de produits pharmaceutiques s'étaient encore accrues de 1,6%, après un bond de 15,7% au deuxième trimestre.

Cette envolée des exportations des produits pharmaceutiques avait fait gonfler le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse au deuxième trimestre, qui avait enregistré une croissance de 1,5%, selon le ministère de l'Economie. Lundi, le ministère a publié une première estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre, l'évaluant à 0,2%. Il a donc parlé d'une «légère croissance» pour le troisième trimestre, qui s'est toutefois avérée un peu meilleure que ce qu'attendaient de nombreux économistes.