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C'est la goutte de trop pour les automobilistes
Les prix du diesel pourraient continuer de flamber jusqu'en 2027

L’Agence internationale de l’énergie alerte sur une «pression extrême» sur les marchés du diesel et du mazout, avec un approvisionnement limité jusqu’en 2027. En Suisse, le diesel coûte déjà 2,40 francs le litre en moyenne.
Publié: il y a 5 minutes
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Le plein de diesel atteint des prix records.
Photo: Sven Thomann/BLICK

En bref

  • Selon le nouveau rapport de l’AIE, le diesel pourrait se raréfier jusqu’en 2027
  • Les prix records d'un plein de diesel pour les voitures thermiques ne baissent pas
  • Le conflit avec l’Iran et la guerre en Ukraine pèsent sur le marché du pétrole brut
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Ulrich Rotzinger

Ce rapport pourrait bien être la goutte de trop pour les automobilistes roulant au diesel. Dans son nouveau rapport sur le marché pétrolier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) tire la sonnette d’alarme face aux risques de pénurie. Elle évoque une «pression extrême» sur les marchés du diesel et du mazout et prévient que l’approvisionnement devrait rester limité «jusqu’en 2027». Dans certains pays, des réserves d’urgence sont déjà mises à contribution.

Conséquence de cette offre limitée, alors que la demande reste élevée: les prix du diesel atteignent des niveaux records. Ils ont certes légèrement reculé depuis les sommets atteints en septembre, mais les prix de référence restent presque deux fois plus élevés qu’avant la crise et que le prix du pétrole brut, précise l’AIE.

L’agence, qui représente les pays industrialisés, ne s'attend pas à une résolution du conflit avec l’Iran dans les prochains mois. Or, cette guerre est le principal moteur de la flambée des prix. Les tarifs à la pompe pourraient donc repartir rapidement à la hausse.

Les prix du diesel stagnent à un niveau record

Selon le Touring Club Suisse (TCS), le litre de diesel coûte actuellement 2,40 francs en moyenne nationale. Dans de nombreuses stations-service, la facture grimpe même jusqu'à 2,50 francs, voire davantage. En Suisse, les prix à la pompe ne dépendent pas uniquement des incertitudes sur les marchés internationaux et du cours du pétrole brut. Le faible niveau du Rhin renchérit également les coûts de fret liés aux importations.

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Avenergy, l’association suisse qui comprend Agrola, Migrol, Socar et Tamoil parmi ses membres, se refuse à toute prévision sur l’évolution des prix. Une chose est sûre: la guerre avec l’Iran reste le principal facteur de tension, aux côtés du conflit en Ukraine. L’AIE souligne elle aussi que ces conflits perturbent les capacités de raffinage.

«L’évolution des prix du pétrole brut dépend fortement de la suite des événements sur ces théâtres de guerre», observe Avenergy. Le baril de brut dépasse actuellement les 105 dollars sur les marchés, contre seulement 60 dollars au début de l’année.

Certains automobilistes sont tentés de laisser leur véhicule diesel au garage. D’autres pourraient franchir le pas et opter pour une voiture électrique. Un mouvement qui semble déjà s’accélérer, puisque la demande de voitures électriques est en forte hausse.

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