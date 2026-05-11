Spectacle fou à Oman La mer vire au rose après une hécatombe de crevettes

Les images sont surréalistes: à Oman, une plage a soudainement viré au rose. Des milliers de crevettes mortes ont échoué sur le rivage. Les autorités ne parlent pas pour l’instant de catastrophe environnementale, mais plutôt d’un phénomène naturel de l’océan.