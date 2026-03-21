Une attaque meurtrière au Darfour-Est a visé un hôpital, faisant 69 morts et 89 blessés, selon l’OMS. L’ONU dénonce un drame impliquant des enfants.

Une attaque contre un centre de santé au Soudan fait 69 morts

Une attaque contre un centre de santé au Soudan fait 69 morts

Des enfants impliqués dans le drame

AFP Agence France-Presse

Plus de 60 personnes ont été tuées et près de 90 blessées au Soudan, dans une attaque contre un établissement de santé au Darfour, a rapporté samedi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le bureau humanitaire de l'ONU au Soudan avait auparavant déclaré être «consterné par l'attaque contre un hôpital au Darfour-Est hier (vendredi), qui aurait tué des dizaines de personnes, dont des enfants, et fait davantage encore de blessés». L'OMS a fait état de 69 morts et de 89 blessés.



