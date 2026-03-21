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Des enfants impliqués dans le drame
Une attaque contre un centre de santé au Soudan fait 69 morts

Une attaque meurtrière au Darfour-Est a visé un hôpital, faisant 69 morts et 89 blessés, selon l’OMS. L’ONU dénonce un drame impliquant des enfants.
Publié: 21.03.2026 à 23:18 heures
Des réfugiés soudanais au camp de réfugiés d'Oure Cassoni, le 24 février 2026 à Oure Cassoni, au Tchad. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Plus de 60 personnes ont été tuées et près de 90 blessées au Soudan, dans une attaque contre un établissement de santé au Darfour, a rapporté samedi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

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Le bureau humanitaire de l'ONU au Soudan avait auparavant déclaré être «consterné par l'attaque contre un hôpital au Darfour-Est hier (vendredi), qui aurait tué des dizaines de personnes, dont des enfants, et fait davantage encore de blessés». L'OMS a fait état de 69 morts et de 89 blessés.


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