Les paramilitaires soudanais déclarent une trêve humanitaire de trois mois, au lendemain du rejet par l’armée d’une médiation internationale. Après deux ans de combats meurtriers entre les FSR et le général Burhane, le pays est ravagé par une crise humanitaire extrême.

Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé lundi une trêve humanitaire unilatérale de trois mois. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé lundi une trêve humanitaire unilatérale de trois mois, au lendemain du rejet par l'armée rivale d'une proposition internationale de cessez-le-feu dans le pays ravagé par plus de deux ans d'un conflit meurtrier. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre pour le pouvoir, opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays, aux FSR de son ancien bras droit Mohamed Hamdane Daglo.

Le conflit, marqué par des exactions dans les deux camps et auquel plusieurs médiateurs internationaux tentent de mettre un terme, a fait plusieurs dizaines milliers de morts et forcé le déplacement de millions de personnes. Cette guerre a plongé le pays dans ce que l'ONU qualifie de «pire crise humanitaire» au monde.

Trêve de trois mois

L'émissaire du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a présenté récemment une proposition de trêve au nom des Etats-Unis, des Emirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Egypte, pays médiateurs, dont les détails n'ont pas été divulgués. «En réponse aux efforts internationaux, notamment à l'initiative du président américain Donald Trump et des médiateurs (...), nous annonçons une trêve humanitaire prévoyant une cessation des hostilités pour trois mois», a déclaré lundi Mohamed Hamdane Daglo, dans une allocution vidéo enregistrée.

Les paramilitaires avaient indiqué début novembre accepter le principe d'une trêve humanitaire proposée par les médiateurs, à laquelle l'armée n'avait pas répondu, et les combats entre les deux camps n'ont pas cessé depuis. Le chef de l'armée a lui jugé dimanche «inacceptable» la nouvelle proposition de trêve, appelé les citoyens désireux de défendre leur pays à «rejoindre immédiatement les lignes de front» et accusé la médiation de partialité car les Emirats arabes unis, accusés de soutenir les FSR, en font partie.

Abou Dhabi fournirait-il des armes?

«Encore une fois, le général (Abdel Fattah) al-Burhane refuse les offres de paix. Dans son rejet de la proposition américaine pour le Soudan, dans son refus obstiné d'un cessez-le-feu, il fait sans cesse preuve d'un comportement d'obstruction», a réagi lundi la ministre d'Etat à la coopération internationale des Emirats, Reem al Hashimy. Abou Dhabi a été accusé de fournir des armes, des hommes et du carburant aux FSR, ce qu'il nie catégoriquement, malgré des preuves fournies par des rapports internationaux et enquêtes indépendantes.

Les FSR, elles, ont été accusées mardi par Amnesty International de «crimes de guerre», allant d'exécutions sommaires d'hommes non armés à des viols de femmes et de jeunes filles, commis lors de la prise récente de la ville d'El-Facher, l'organisation de défense des droits humains dénonçant le «soutien» des Emirats aux paramilitaires. Le général Burhane a estimé que la dernière proposition envoyée par l'émissaire américain était «la pire», car, selon lui elle «élimine les forces armées, dissout les agences de sécurité et maintient les milices là où elles sont» au lieu de les désarmer.

Les Frères musulmans et l'armée

Il a également rejeté les «récits» selon lesquels les islamistes des Frères musulmans contrôleraient l'armée, accusant Massad Boulos de reprendre les éléments de langage des Emirats. «Où sont ces soi-disant membres des Frères musulmans au sein de l'armée soudanaise? Nous ne les connaissons pas. Nous entendons seulement de telles affirmations dans les médias», a-t-il dit.

Dans son discours diffusé lundi, le chef des FSR a réaffirmé son «engagement en faveur d'un processus politique auquel participent tous les acteurs, à l'exception du mouvement islamiste terroriste des Frères musulmans et du Congrès national (parti désormais interdit du général Omar el-Béchir au pouvoir de 1989 à 2019, NDLR), car ils sont responsables de toute la tragédie que vit notre peuple depuis trois décennies». Au cours des deux dernières années, les parties belligérantes au Soudan ont violé tous les accords de cessez-le-feu, entraînant l'échec des efforts de négociation.