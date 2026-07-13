Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Skyguide prévoit finalement deux fois moins de licenciements que les 220 annoncés en mai. Les départs volontaires et les retraites anticipées doivent limiter l'impact de la restructuration.

ATS Agence télégraphique suisse

Skyguide s'attend à licencier deux fois moins de personnes que les 220 coupes annoncées en mai pour fin 2027. Les postes seront supprimés, mais des départs volontaires, notamment en retraite anticipée, absorberont une partie d'entre eux, a dit lundi la société suisse de contrôle aérien.

Au terme de la consultation, elle précise que d'autres pourront encore faire baisser le chiffre des personnes congédiées. L'objectif reste de biffer environ 200 postes et de mener des économies de près de 51 millions de francs.

«Nous sommes conscients que les dernières semaines ont été synonymes de fortes incertitudes et préoccupations pour nos collaborateurs et collaboratrices», affirme le patron de Skyguide Peter Merz. Un plan social accompagnera les licenciements. L'entreprise doit faire face à des coûts importants. Les prochaines étapes continueront d'être relayées publiquement, ajoute-t-elle.

En juin, le conseiller fédéral Albert Rösti avait affirmé que la diminution du personnel n'affecterait pas la sécurité aérienne dans les aéroports du pays. Le syndicat indépendant du trafic aérien (Si-TrA) estime de son côté que les solutions proposées dès le départ pour éviter des licenciements étaient «crédibles» et «réalistes».

Mais la centaine de congés encore prévus ne sont pas justifiés, a-t-il ajouté lundi tout comme syndicom. Ces suppressions restent évitables, selon Si-TrA qui fait remarquer l'entreprise dégage toujours des résultats financiers positifs. Parmi ses pistes, le syndicat a proposé d'étendre l'adaptation du dispositif jusqu'en 2029 au lieu de 2027 pour davantage de départs naturels ou volontaires.

Le plan de performance de la Suisse par la Commission européenne pour 2025-2029 devrait aboutir cette année. Outre les étapes des restructurations, le conseil d'administration a également approuvé les grandes lignes de la future organisation de l'entreprise, davantage autour de son mandat légal.

Skyguide va notamment évaluer si les systèmes internes de gestion et de surveillance aérienne peuvent être remplacés par des solutions standardisées externes. Et une nouvelle approche du comité de direction doit également permettre de clarifier les responsabilités.