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Six hélicoptères sur place
Une avanlanche en Italie fait deux morts et cinq blessés

Une avalanche a frappé le Haut Adige, en Italie, samedi, tuant deux skieurs et en blessant cinq, dont trois gravement. Vingt-cinq randonneurs se trouvaient sur le site, mais la plupart ont échappé au pire.
Publié: 16:56 heures
Une avalanche a frappé le Haut Adige, en Italie, samedi, tuant deux skieurs et en blessant cinq. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/ZUMA Wire
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AFP Agence France-Presse

Deux skieurs ont trouvé la mort samedi et cinq autres ont été blessés, dont trois grièvement, dans une avalanche dans le Haut Adige, dans le nord de l'Italie, ont annoncé les secours alpins.

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«L'alerte a été transmise au centre opérationnel vers midi, signalant qu'une dizaine de randonneurs à ski avaient été emportés par une avalanche. Six hélicoptères de secours se sont rendus sur place et les hôpitaux de Bolzano, Merano, Bressanone et Innsbruck (Autriche) ont été alertés», selon un porte-parole des secours alpins.

Des dizaines de secouristes ainsi que des pompiers et des membres des forces de l'ordre ont participé aux recherches des skieurs. La tragédie aurait pu être encore plus grave car un total de 25 randonneurs se trouvaient sur les lieux où l'avalanche s'est produite, divisés en plusieurs groupes, mais la majeure partie n'a été qu'effleurée par la coulée de neige.

Un risque faible à modéré

Il y a quatre jours, un jeune Polonais est également décédé à la suite d'une avalanche dans la même région. Sur le bulletin de la région, le risque d'avalanches est considéré entre faible et modéré ce samedi.

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