Kitzbühel lance la première garantie d’enneigement non glaciaire des Alpes, promettant 100% de pistes ouvertes ou un remboursement. Une audace qui interroge: les stations suisses, plus prudentes, redoutent les coûts, les risques et les attentes irréalistes des skieurs.

Cette station de ski vous rembourse en cas de manque de neige

Robin Wegmüller

C'est une première dans les Alpes. Kitzbühel, en Autriche, devient la première station de ski non glaciaire à introduire une garantie d'enneigement officielle. Concrètement, du 21 décembre 2025 au 14 mars 2026, promet à 100% de pouvoir y skier et d'y faire du snowboard.

Si ce n'est pas le cas, les clients seront intégralement remboursés de leur forfait, à condition de l'avoir acheté dans la boutique en ligne avant le 20 décembre. Pour un domaine situé entre 800 et 2000 mètres d'altitude, l'offre peu sembler surprenante. Il n'empêche: elle séduit déjà les amateurs de ski!

Dans la jungle des prix dynamiques, la station autrichienne offre une sécurité de planification rare. Cette promesse n'est rendue possible que grâce à l'infrastructure moderne de Kitzbühel: plus de 1260 canons à neige font du domaine l'un des mieux équipés des Alpes. Reste à savoir si les skieurs suisses pourront, eux aussi, bénéficier un jour d'une telle garantie. Blick a interrogé plusieurs domaines situés à des altitudes comparables.

«Difficultés financières»

Le constat est sans appel: l'idée plaît, mais les stations suisses ne suivent pas. La plupart excluent une garantie d'enneigement pour l'avenir. «Nous ne pouvons enneiger artificiellement qu'une très petite partie du domaine», explique Beatrice Stüby, responsable marketing de la région des Mythen, dans le canton de Schwytz. Le snowfarming — qui consiste à conserver la neige durant l'été — n'est pas envisageable non plus, en raison de la topographie.

A la Klewenalp, dans le canton voisin de Nidwald, le directeur Heinz Rutishauser juge le concept séduisant. «C'est un instrument marketing puissant», dit-il à Blick. «Mais pour les domaines de basse altitude sans enneigement artificiel, le risque est relativement élevé.» Même analyse pour Urs Gantenbein, des remontées mécaniques de Wildhaus, dans le canton de Saint-Gall: «Dans le pire des cas, cela pourrait nous mettre en difficulté financière, en tant que petit domaine régional.» Selon lui, il ne faut pas promettre ce que l'on ne peut garantir dans toutes les situations.

Yvonne Ziegler-Keller, de la direction du domaine de Hoch-Ybrig, encore dans le canton de Schwytz, évoque un autre facteur. «Je pense que les clients sont, de toute façon, de plus en plus spontanés.» Résultat? Les réservations d'hôtels et de billets s'effectuent très tard, uniquement lorsque les skieurs savent réellement quelles sont les conditions d'enneigement.

Garantie neige légère

Il existe toutefois une station suisse qui propose déjà une forme allégée de garantie et elle se trouve.... dans le canton de Schwytz!. Aux remontées mécaniques de Stoos (SZ), les visiteurs peuvent obtenir un remboursement de leur billet d'un ou plusieurs jours si l'exploitation des sports d'hiver n'est pas possible. «Les clients doivent toutefois en faire eux-mêmes la demande», précise Rahel Stocker, responsable marketing. Les billets ne sont d'ailleurs mis en ligne qu'une fois l'exploitation quotidienne assurée.

Du côté de Saint-Gall, les Toggenburg Bergbahnen choisissent une autre voie. Au Chäserrugg, les skieurs peuvent souscrire une garantie météo. «Si, le jour réservé, les précipitations dépassent 1,5 millimètre pendant plusieurs heures, jusqu'à 100% du prix du billet est remboursé», explique le chef marketing Alex Singenberger. Une particularité: le forfait reste valable. Les clients peuvent donc tout de même profiter des pistes... même sous la pluie ou la neige.