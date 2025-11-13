Les stations de ski autrichiennes ont lancé leur saison. Alors que les longues files d'attente sur le glacier du Pitztal suscitent déjà le mécontentement, Sölden introduit une interdiction d'alcool afin de limiter les fêtards.

Files à perte de vue: les pistes de ski sont prises d'assaut dans le Tyrol

1/5 Le week-end dernier, le domaine skiable du glacier du Pitztal au Tyrol a été pris d'assaut par les amateurs de sports d'hiver. Photo: Facebook

Marian Nadler

Envie de dévaler enfin les pistes en toute tranquillité? En Autriche, il faudra peut-être un peu de patience. Dans les stations de ski de nos voisins, la saison d'hiver 2025/2026 démarre à peine, et pourtant l’affluence est déjà énorme. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des skieurs et snowboardeurs tassés les uns contre les autres, le week-end dernier, devant la station de départ du téléphérique du glacier du Pitztal, au Tyrol. Un véritable raz de marée à 3440 mètres d’altitude – dès les premières heures de la matinée!

La séquence, qui a été visionnée plus de 530'000 fois jusqu'à jeudi, a été partagée par le portail Wintersport Live. «Je fais déjà la queue», peut-on lire dans la description.

Faire payer les amateurs d'après-ski

La vidéo fait grincer des dents de nombreux utilisateurs de Facebook. «Affreuses, ces files d’attente!», «Même pas pour de l'or» ou «Il faut être fou», peut-on lire dans les commentaires. «Horreur», résume un autre utilisateur. Mais certains font aussi remarquer qu'une telle affluence est normale dans le Pitztal. Des temps d'attente allant jusqu'à 35 minutes sont possibles. Le glacier du Pitztal est déjà ouvert depuis le 27 septembre.

Ce sont moins les files aux remontées qui inquiètent les communes que les excès d'après-ski qui ont pris des proportions désagréables ces dernières années. Début janvier, la commune de Fiss a introduit un nouveau règlement qui permet aux autorités d'infliger des amendes salées. Aujourd'hui, la commune de Sölden dans l'Ötztal tyrolien l'imite. Une interdiction de consommer de l'alcool, qui entrera en vigueur le 1er décembre, doit permettre de contenir les fêtards, comme le rapporte le portail d'information Oe24.

Où aller sur les pistes en Suisse?

Concrètement, une «zone sans alcool» sera en vigueur dans l'espace public du 1er décembre 2025 au 19 avril 2026. Outre la consommation d'alcool, il sera également interdit de transporter dans la rue des bouteilles, canettes ou gobelets ouverts contenant des boissons alcoolisées. Ceux qui ne respectent pas cette interdiction devront mettre la main à la poche. Une sanction pouvant aller jusqu'à 2000 euros (1850 francs) peut être infligée à titre d'amende.

Ceux qui ne veulent pas s'infliger cela peuvent rester en Suisse. Car ici aussi, certaines pistes sont déjà ouvertes. Ainsi, les pistes de Saas-Fee (VS) sont déjà partiellement utilisables par les skieurs. Dans le Matterhorn Ski Paradise voisin de Zermatt, le domaine skiable le plus haut de Suisse, on peut même s'adonner aux plaisirs de la poudreuse toute l'année. Ceux qui aiment les défis peuvent par ailleurs se défouler depuis début novembre dans le domaine skiable de Glacier 3000. Selon Skiresort.ch, 9 des 31 kilomètres de pistes y sont actuellement praticables.