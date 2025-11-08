Bereits vor zwei Wochen sprangen die ersten Lifte in einem Schweizer Skigebiet ohne Gletscher an. Nach Diavolezza starten dieses Wochenende weitere Destinationen in den Winter. Blick hat die Startdaten der Skigebiete für dich bereit.

Wann öffnen die Pisten in den Schweizer Skigebieten?

Wann öffnen die Pisten in den Schweizer Skigebieten?

1/6 In Saas-Fee VS können Skifans fast das ganze Jahr über Skifahren. Foto: Keystone

Darum gehts Skigebiete öffnen früh, viele zunächst nur am Wochenende

Einige Skigebiete bieten ganzjähriges Skifahren auf Gletschern an

Über 40 Schweizer Skigebiete starten zwischen November und Dezember Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Skifahren? Jetzt schon? Klar: In gewissen Skigebieten können Skifahrerinnen und Snowboarder an 365 Tagen im Jahr ihre Kurven in den Schnee ziehen. Doch jetzt springen in immer mehr Destinationen ohne Gletscher die ersten Lifte an. So dieses Wochenende in Arosa GR, Davos GR und Glacier 3000 VS/BE.

Die Bedingungen sind in diesen Tagen gut. Durch die niedrigen Temperaturen können die Betreiber technisch beschneien und Pisten präparieren. Skigebiete in tieferen Lagen müssen sich hier noch etwas gedulden.

Hier gehts zum Skispass

Blick hat für dich die Startdaten der verschiedenen Schweizer Skigebiete zusammengetragen. Oft sind dann aber trotzdem noch nicht alle Pisten befahrbar. Da der Andrang noch nicht sehr gross ist, öffnen viele Betriebe im November nur an den Wochenenden. Spätestens Mitte Dezember wechseln die Skigebiete in die reguläre Wintersaison.

Bereits geöffnete Skigebiete

Arosa-Lenzerheide GR (Wochenendbetrieb, regulär ab 29.11.)

Glacier 3000 VS/BE

Mürren-Schilthorn BE (Wochenendbetrieb, regulär ab 22.11.)

Parsenn Davos GR (Wochenendbetrieb, regulär ab 21.11.)

Saas-Fee VS (Freitag bis Sonntag, regulär ab 05.12.)

Zermatt-Matterhorn VS

Saisonstart im November

Andermatt Gemsstock UR (15.11.)

Engelberg-Titlis OW/BE (15.11, regulär ab 06.12.)

Wengen BE (15.11. bei günstigen Schneeverhältnissen)

Vercorin VS (15.11. Wochenendbetrieb, regulär ab 19.12.)

Adelboden-Lenk BE (22.11. Wochenendbetrieb, regulär ab 06.12.)

St. Moritz Corvatsch GR (22.11.)

Samnaun / Ischgl GR (27.11.)

Jakobshorn Davos GR (28.11. Wochenendbetrieb, regulär ab 05.12.)

Parsenn Klosters GR (28.11.)

Crans-Montana VS (29.11.)

Flims-Laax-Falera GR (29.11.)

Rigi SZ (29.11. Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

Sörenberg LU (29.11. Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

St. Moritz Corviglia GR (29.11.)

Wildhaus SG (29.11. Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

Saisonstart Anfang Dezember

Aletsch Arena VS (06.12.)

Braunwald GL (06.12. Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

Nendaz und Veysonnaz – 4 Vallées VS (06.12.)

Grimentz-Zinal VS (06.12.)

Grüsch-Danusa GR (06.12. Mittwochs und Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

Mythenregion SZ (06.12.)

Pizol SG (06.12.)

Savognin GR (06.12.)

Verbier – 4 Vallées VS (06.12.)

Saisonstart Mitte Dezember

Alt St. Johann SG (12.12.)

Andermatt-Oberalppass-Sedrun GR/UR (13.12.)

Bivio GR (13.12.)

Blatten-Belalp VS (13.12.)

Elm GL (13.12.)

Grächen VS (13.12.)

Gstaad BE (13.12. Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

Klewenalp NW (13.12.)

Lauchernalp - Lötschental VS (13.12.)

Leukerbad VS (13.12. Wochenendbetrieb, regulär ab 19.12.)

Melchsee-Frutt OW (13.12.)

Scuol GR (13.12.)

Splügen GR (13.12. Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

Stoos SZ (13.12.)

Tschiertschen GR (13.12. Wochenendbetrieb, regulär ab 20.12.)

Amden SG (14.12.)

Saisonstart vor Weihnachten

Obersaxen GR (19.12.)

Bergün GR (20.12.)

Brigels GR (20.12.)

Disentis GR (20.12.)

Grindelwald-First BE (20.12.)

Meiringen – Hasliberg BE (20.12.)

Portes du Soleil VS (20.12.)

Atzmännig SG (sobald genügend Schnee liegt)

* Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.