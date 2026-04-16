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Innovation pour les longs voyages
Le constructeur Seres dépose un brevet pour des WC dans une voiture

Le constructeur chinois Seres a obtenu un brevet en avril 2026 pour des toilettes embarquées sous le siège, activées par commande vocale. Une innovation pensée pour les longs voyages et les nuits en voiture.
Publié: il y a 16 minutes
Des employés inspectent des véhicules de l'usine Seres Super Factory, le 2 avril 2026 à Chongqing, en Chine.
Photo: VCG via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un besoin pressant? Le constructeur automobile chinois Seres a déposé un brevet pour des toilettes embarquées dissimulées sous le siège et actionnables par commande vocale, selon une base de données gouvernementale.

L'idée d'installer des sanitaires dans des voitures n'est pas nouvelle, notamment pour les vans, camping-cars ou certains SUV. Mais l'originalité de cette nouvelle technologie tient à son intégration discrète et à sa conception novatrice. Spécialisé dans les véhicules électriques, Seres est un constructeur réputé en Chine. Il est associé au géant chinois des télécoms Huawei sur la marque haut de gamme AITO.

Seres s'est vu délivrer son brevet pour ces toilettes nomades courant avril, selon des registres accessibles au public. Ces sanitaires peuvent être utilisés soit en poussant manuellement un siège vers l'arrière, soit via la commande vocale «activer la fonction toilettes».

Ce dispositif a pour but «de répondre aux besoins des utilisateurs lors de longs voyages, de camping ou encore de nuits passées dans l'habitacle, entre autres situations», ont écrit les ingénieurs de Seres dans le dossier de brevet. Un système de ventilation et un conduit d'évacuation dirigent les odeurs vers l'extérieur. Les déchets sont collectés dans un réservoir qui doit être vidé périodiquement.

Pour «optimiser l'habitacle»

Les toilettes sont équipées d'un dispositif chauffant qui évapore l'urine et déshydrate les autres déchets. L'intégration du WC sous le siège coulissant permet «d'optimiser l'utilisation de l'habitacle», a indiqué Seres dans son dossier.

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Ces dernières années, les constructeurs chinois de véhicules électriques ont lancé des modèles dotés de fonctions de plus en plus pointues pour tenter d'attirer les acheteurs, comme des systèmes embarqués pour karaoké, des mini-réfrigérateurs ou encore des sièges massants. Seres n'a encore annoncé aucun véhicule équipé de toilettes, et on ignore si de tels modèles verront un jour le jour.


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