Un avion MiG-29 de l'armée serbe s'est écrasé mardi près de Stara Pazova, tuant son pilote de 53 ans. Une commission a été créée pour enquêter sur l'accident survenu à 08h45.

Crash mortel d'un avion de chasse de l'armée serbe près de Belgrade

Crash mortel d'un avion de chasse de l'armée serbe près de Belgrade

AFP Agence France-Presse

Un avion de chasse de l'armée serbe s'est écrasé mardi dans un champ dans le nord du pays, tuant son pilote, a annoncé le ministère de la Défense. Le MiG-29 s'est écrasé près de la ville Stara Pazova, à environ 45 kilomètres au nord-ouest de la capitale Belgrade, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le pilote, âgé de 53 ans, a été tué dans cet accident survenu vers 08h45 (07h45 GMT), selon le ministère.

La chaîne publique RTS avait auparavant rapporté que l'avion s'était écrasé dans un champ entre les villes de Nova Pazova et Stara Pazova. La police militaire a été dépêchée sur les lieux et le procureur compétent a été informé, a indiqué le ministère de la Défense.

Enquête en cours

«Une commission a été mise en place pour enquêter sur l'incident et déterminer les circonstances qui l'entourent, ainsi que toute éventuelle responsabilité de l'armée», précise le ministère. Des experts de l'armée de l'air serbe devront également enquêter sur la cause de l'accident.

En 2024, la Serbie a acheté 12 avions Rafale fabriqués en France, pour une valeur de 2,7 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars), afin de remplacer sa flotte vieillissante de MiG russes. L'accord sur les Rafale a été conclu lors de la visite du président français Emmanuel Macron dans ce pays des Balkans en août 2024.