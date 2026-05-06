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Dans un tribunal de Séoul
Mort suspecte du juge qui a condamné l'ex-Première dame

Le juge sud-coréen Shin Jong-o, qui avait alourdi la peine de l'ex-Première dame Kim Keon Hee à quatre ans de prison, a été retrouvé mort mercredi à Séoul. Une enquête a été ouverte.
Publié: 09:17 heures
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Dernière mise à jour: 09:20 heures
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Shin Jong-o a été retrouvé inconscient dans les locaux de la Cour d'appel de Séoul.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un juge sud-coréen qui avait plus que doublé la peine d'emprisonnement de l'ex-Première dame du pays la semaine dernière en appel a été retrouvé mort mercredi, a annoncé la police.

Shin Jong-o a été «retrouvé inconscient vers 1h du matin (18h mardi en Suisse)... dans les locaux de la Cour d'appel de Séoul», a déclaré à l'AFP un enquêteur du commissariat de Seocho, un arrondissement de la capitale.

Shin Jong-o a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté, a-t-il ajouté, précisant que «rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel». Selon les médias locaux, M. Shin avait laissé une lettre de suicide, ce que l'enquêteur a démenti.

Peine alourdie

Le mois dernier, Shin Jong-o avait présidé le procès en appel de l'ancienne Première dame de Corée du Sud Kim Keon Hee, 53 ans, la déclarant coupable de manipulation boursière et de corruption, alourdissant sa peine de 20 mois à quatre ans d'emprisonnement.

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La Cour d'appel a notamment annulé l'acquittement prononcé en première instance sur le volet de la manipulation boursière. Shin Jong-o avait alors estimé que Kim Keon Hee «n'avait pas reconnu sa culpabilité et avait au contraire constamment recouru à des excuses».

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Mme Kim est l'épouse de l'ancien président conservateur Yoon Suk Yeol, destitué après sa désastreuse tentative d'imposer la loi martiale fin 2024 pour laquelle il est incarcéré. L'enquêteur de police a déclaré mercredi que la famille du juge, «bouleversée», demande le respect de sa vie privée.


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