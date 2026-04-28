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Scandale de corruption
L'ex-première dame Kim Keon Hee condamnée à quatre ans de prison

La Cour d'appel de Séoul a condamné mardi Kim Keon Hee, ex-première dame sud-coréenne, à quatre ans de prison pour corruption et manipulation boursière. Elle devra aussi payer une amende de 50 millions de wons.
Publié: il y a 10 minutes
Kim Keon Hee est mariée avec l'ex-président Yoon Suk Yeol depuis 2012.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La justice sud-coréenne a condamné mardi en appel l'ancienne première dame Kim Keon Hee à quatre ans de prison, contre 20 mois en première instance, pour manipulation boursière et corruption.

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«La cour condamne l'accusée à quatre ans de prison et lui inflige une amende de 50 millions de wons (environ 26'750 francs suisses)», a déclaré la Cour d'appel de Séoul dans une décision retransmise en direct à la télévision.

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