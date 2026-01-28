Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024.
«La prévenue est condamnée à un an et huit mois d'emprisonnement» pour ce premier chef, a déclaré le juge Woo In-sung, du tribunal du district central de Séoul.
