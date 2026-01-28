Condamnée pour corruption, l’ex-Première dame sud-coréenne Kim Keon Hee écope de 20 mois de prison, quelques mois après l’incarcération de son mari. Une nouvelle secousse judiciaire dans un pays encore marqué par la crise politique de 2024.

L'ex-Première dame sud-coréenne condamnée à 20 mois de prison pour corruption

Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024.

«La prévenue est condamnée à un an et huit mois d'emprisonnement» pour ce premier chef, a déclaré le juge Woo In-sung, du tribunal du district central de Séoul.