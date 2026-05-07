AFP Agence France-Presse
Une cour d'appel sud-coréenne a ramené jeudi à 15 ans de prison la peine de l'ancien Premier ministre Han Duck-soo pour des faits liés à la tentative de proclamation de la loi martiale par l'ex-président Yoon Suk Yeol en décembre 2024.
«Nous condamnons l'accusé à 15 ans de prison», a déclaré cette cour de Séoul, réduisant ainsi la peine de Han Duck-soo qui avait été fixée à 23 ans en première instance.
Développement suit.
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