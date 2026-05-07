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Rebondissement judiciaire
La Corée du Sud réduit à 15 ans de prison la peine de l'ex-Premier ministre Han Duck-soo

Une cour d'appel sud-coréenne a réduit à 15 ans de prison la peine de l’ex-Premier ministre Han Duck-soo, impliqué dans l'affaire liée à la tentative de loi martiale de l’ex-président Yoon Suk Yeol en décembre 2024. La peine initiale était de 23 ans.
Publié: il y a 38 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
La cour d'appel sud-coréenne a réduit à 15 ans la peine de l'ex-Premier ministre Han Duck-soo.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une cour d'appel sud-coréenne a ramené jeudi à 15 ans de prison la peine de l'ancien Premier ministre Han Duck-soo pour des faits liés à la tentative de proclamation de la loi martiale par l'ex-président Yoon Suk Yeol en décembre 2024.

«Nous condamnons l'accusé à 15 ans de prison», a déclaré cette cour de Séoul, réduisant ainsi la peine de Han Duck-soo qui avait été fixée à 23 ans en première instance.

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