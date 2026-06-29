Une nouvelle forte secousse frappe le Venezuela

Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela. L'aéroport de Caracas a été fermé et la présidente a déclaré l'état d'urgence.

AFP Agence France-Presse

Forte secousse ressentie lundi matin à Caracas et la Guaira Une secousse d'une magnitude de 4,6 a de nouveau fait trembler Caracas et La Guaira lundi peu après 07H00 locales (11H00 GMT), selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), près de cinq jours après le double séisme qui a déjà fait près de 1.500 morts. L'épicentre se situe à 27 kilomètres au nord de Caraballeda, dans l'état de La Guaira, à une profondeur de 10 kilomètres, près de la zone ravagée par la catastrophe de mercredi, selon l'institut américain. Le bilan du double séisme au Venezuela s'est alourdi à 1450 morts dimanche et quelque 50'000 sont portées disparues, selon l'ONU. De nombreux immeubles ont été affaiblis par le tremblement de terre: 774 immeubles ont été touchés, dont 189 qui se sont effondrés, selon les autorités. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, estiment les experts. Source: AFP De nouveaux renforts américains arrivent au Venezuela Des militaires américains supplémentaires arrivent au Venezuela, récemment frappé par deux terribles séismes, pour fluidifier l'arrivée de l'aide par voie aérienne et rouvrir un port stratégique, a annoncé dimanche l'armée des Etats-Unis. L'aéroport international Simon Bolivar, plus connu sous le nom de Maiquetia, qui dessert la capitale Caracas, a partiellement rouvert samedi après avoir été endommagé par les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 survenues mercredi et ayant causé au moins 1450 morts. Environ 100 soldats de l'armée de l'air américaine sont déjà sur place pour soutenir les autorités locales dans «l'accroissement du flux essentiel du trafic aérien entrant et sortant», a indiqué le Commandement militaire des Etats-Unis pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) dans un communiqué. Un détachement supplémentaire de quelque 130 Marines doit ensuite poser le pied au port de La Guaira (nord), durement touché, dans les 24 heures. Ils auront pour mission d'«ouvrir le port afin de permettre à des fournitures et équipements plus que nécessaires d'atteindre par voie maritime les régions du Venezuela les plus touchées», selon le Southcom. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues, alors que les recherches se poursuivent près de quatre jours après le désastre. L'armée américaine a également déployé des aéronefs et des hélicoptères en soutien. Source: AFP Des habitants manifestent et obligent des militaires à participer aux secours Des riverains exaspérés par l'attitude passive des militaires ont obligé ce dimanche un groupe de soldats à prendre des pioches et des pelles pour participer au dégagement des décombres d'un immeuble effondré, près de quatre jours après le double séisme au Venezuela qui a fait près de 1500 morts, a constaté une journaliste de l'AFP. «Le pays a besoin de vous. Pose ton arme, pose les balles», a crié avec indignation un homme, au milieu d'une dizaine d'autres personnes, à l'attention d'un militaire dans la zone de Tanaguarena (Caraballeda) dans l'Etat de La Guaira, zone ravagée par la catastrophe de mercredi. Le bilan du double séisme au Venezuela est passé à 1450 morts dimanche, avec 189 immeubles qui se sont écroulés totalement. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, estiment les experts. «Mon indignation vient du fait qu'un général est arrivé avec une vingtaine de militaires armés, et ils sont restés collés à un mur. On devait sortir une personne qui était morte et eux, tranquilles, dans un coin...», a expliqué à l'AFP Alexander Mijares, secouriste volontaire des Los Teques (sud de Caracas), commerçant de 26 ans. Source: AFP Un père et son fils secourus quatre jours après le séisme Un homme et son fils adolescent ont été sortis des décombres dimanche près de quatre jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela, ont constaté des journalistes de l'AFP à Caraballeda, un ville côtière au nord de Caracas, ravagée par la catastrophe. Des équipes de sauveteurs américains et français ont descendu d'une montagne de gravats, le jeune et son père, tous deux nus sur des brancards, entourés de dizaines de personnes. Source: AFP Le bilan monte à 1450 morts Le bilan du double séisme au Venezuela est passé de 1430 à 1450 morts, a annoncé dimanche le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Il a fait état de 774 immeubles touchés, dont 189 qui se sont écroulés totalement. «Le nombre de décès atteint 1450 personnes, des femmes et des hommes qui ont perdu la vie à la suite de la plus brutale catastrophe naturelle que notre pays ait subie de toute son histoire (...). Le nombre de bâtiments touchés ou effondrés s'élève à 774, avec 189 ayant subi un effondrement total», a-t-il détaillé. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000. Source: ATS Les dommages causés par le séisme équivalent à environ 6% du PIB du Venezuela Les dommages causés par le double séisme qui a secoué le Venezuela mercredi sont évalués à près de sept milliards de dollars, une somme équivalente à environ 6% du pays du pays, évalue le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) samedi. Cette évaluation préliminaire du PNUD, menée dans les heures qui ont suivi les tremblements de terre dévasteurs, s'appuie notamment sur des images satellites et des données démographiques. Le PNUD précise que son estimation «n'inclut pas les dommages causés aux infrastructures, les conséquences économiques globales, ni les coûts de reconstruction à long terme» et que l'impact total est généralement jusqu'à trois fois supérieur. Source: AFP Des vols humanitaires américains atterrissent à l'aéroport de Caracas partiellement rouvert Une piste de l'aéroport de Caracas a été rouverte et accueille des avions américains transportant de l'aide humanitaire, a annoncé un haut responsable américain samedi, trois jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela. «Ce matin (samedi), à l'aéroport Simon Bolivar (l'aéroport international de Caracas, ndlr), une des pistes d'atterrissage est de nouveau opérationnelle et accueille des C17», un type d'avion militaire de transport, a indiqué un haut responsable américain. «Maintenant que l'aéroport est ouvert, nous allons intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire», a-t-il ajouté. Source: AFP Près de 7 millions de personnes seraient affectées par les séismes au Venezuela Près de sept millions de personnes seraient affectées par les deux séismes qui ont frappé le Venezuela, faisant près de 1000 morts et des dizaines de milliers de disparus, ont estimé samedi les Nations unies. «Jusqu'à 6,76 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes dévastateurs qui ont frappé le Venezuela», dont deux millions rien qu'à Caracas, a analysé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies, précisant que ces estimations s'appuyaient sur les données démographiques disponibles et sur l'analyse des dégâts. Des bâtiments entiers en morceaux Ces estimations mettent en évidence «l'impact humanitaire potentiellement lourd de la catastrophe», a souligné l'OIM. Des bâtiments entiers se sont effondrés à La Guaira, au nord de Caracas, lors des deux secousses dévastatrices de magnitude 7,2 et 7,5 qui se sont produites mercredi. Le bilan national s'élève à 920 morts, tanduis que des victimes demeurent piégées sous les décombres à La Guaira et dans d'autres endroits. Source: AFP L'accès est restreint à la zone la plus touchée au Venezuela Le Venezuela a restreint vendredi soir l'accès à la zone la plus touchée par les puissants séismes survenus mercredi, a annoncé le ministre de l'intérieur, Diosdado Cabello à la télévision. La catastrophe a fait au moins 920 morts et plus de 50'000 disparus. L'accès à l'Etat de La Guaira (nord) sera «restreint à partir de 20h00», (02h00 en Suisse), a-t-il déclaré. Un peu plus tôt, la présidente par intérim Delcy Rodriguez avait demandé à la population de ne pas se déplacer vers La Guaira, à environ 40 kilomètres de Caracas, afin de faciliter les opérations de sauvetage. Un groupe de riverains et de proches de personnes prises au piège sous les décombres d'un immeuble de Caraca a hué Madame Rodriguez, a constaté une journaliste de l'AFP. «Ça suffit de faire campagne politique au milieu d'une tragédie comme celle que nous vivons», ont-ils lancé à la dirigeante, en visite dans un quartier aisé de la capitale, près d'un immeuble qui s'est effondré mercredi, en accusant le gouvernement de ne «rien faire pour le peuple». Source: AFP Il y a «peu de chances» de retrouver des survivants sous un complexe résidentiel de la Guaira Il y a «peu de chances de retrouver des personnes en vie» dans un ensemble résidentiel fortement endommagé de La Guaira, la zone la plus touchée par les puissants séismes qui ont frappé le Venezuela, a déclaré vendredi à l'AFP le chef du contingent de secouristes chiliens, Nadiomar Polanco. «Malheureusement, l'effondrement est total et il y a peu de chances de retrouver des personnes en vie», a indiqué Nadiomar Polanco devant environ cinq immeubles touchés à La Guaira, une localité côtière voisine de Caracas. Il a précisé que son équipe de secouristes, la première à être arrivée sur place, se concentrait sur la recherche des corps de «personnes déjà décédées». Source: AFP Autres entrées

Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 22H04 (GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là. Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un «double événement» et d'une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l'institut.

L'USGS, cité notamment par la BBC, a estimé à 36% la probabilité que le bilan s'élève à 10'000 morts et à 40% celle qu'il atteigne 100'000 morts.

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A Caracas, des photographes de l'AFP ont vu les secours s'organiser autour d'immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards, d'autres ont été conduites vers des ambulances.

Une journaliste de l'AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira. À l'extérieur, des gens criaient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpaient sur les décombres. «Nous avons besoin de lampes torches», criait l'un d'eux.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz. «Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu'il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

Trump affirme que les Etats-Unis sont «prêts et disposés» à venir en aide

Les Etats-Unis «sont prêts et disposés» à venir en aide au Venezuela, a affirmé le président américain Donald Trump.

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«Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de morts» a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, alors qu'aucun bilan humain n'a été rendu public dans l'immédiat. «Les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide!», a-t-il poursuivi, ajoutant: «nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis».

«Incroyable»

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue, selon des journalistes de l'AFP. «C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans. Elle dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

«Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible», a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale.

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. «L'intensité n'a cessé d'augmenter», a expliqué à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale. J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir.»

Aéroport fermé

L'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez. Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau. Selon l'Unité de gestion des risques et désastres colombiens «il n'y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

«Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu'il est donc largement ressenti sur le territoire colombien», a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.