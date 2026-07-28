Des précédents cette année

Un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter avait frappé le nord du Japon le 25 juin, sans faire de morts ni causer de dégâts importants. Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux séismes au monde, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique.

L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, enregistre généralement plusieurs centaines de secousses chaque année et représente environ 18% des séismes recensés dans le monde. La très grande majorité d'entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu'ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le pays reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami faisant quelque 18'500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

Le 20 avril dernier, une secousse de magnitude 7,7 a frappé le nord du pays, faisant au moins dix blessés et ébranlant de grands immeubles à Tokyo. Les autorités avaient alors émis un avis spécial mettant en garde contre un risque accru de séismes de magnitude 8,0 ou plus. Cet avis avait été levé une semaine plus tard.