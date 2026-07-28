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Séisme majeur au Japon
Un nombre «considérable» de morts dans un centre commercial

Un séisme de magnitude 7,1 a frappé le sud-ouest du Japon mardi. La secousse a atteint le niveau maximum sur l'échelle d'intensité sismique du pays. Si l'alerte au tsunami a été levée, la Première ministre Sanae Takaichi fait état de blessés et de bâtiments détruits.
Publié: 09:49 heures
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Dernière mise à jour: 13:13 heures
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A Kumamoto, les gens ont accouru hors de la gare après la secousse.
Photo: The Asahi Shimbun via Getty Imag
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AFP Agence France-Presse
13:17 heures

Un nombre «considérable» de morts dans un centre commercial

Un «nombre considérable» de personnes ont trouvé la mort après l'effondrement d'un étage dans un centre commercial suite au puissant séisme survenu mardi dans le sud-ouest du Japon, a rapporté la chaîne de télévision TBS.

Photo: IMAGO/Kyodo News

Interrogée par l'AFP, la police locale a indiqué ne pas pouvoir confirmer à ce stade d'éventuelles victimes dans ce centre commercial du département de Kumamoto. Les services de secours avaient précédemment fait état de «nombreuses personnes» piégées à l'intérieur.

Source: AFP

12:19 heures

Déflagration dans un centre commercial, des personnes piégées

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La police et les services incendie japonais font état d'une situation préoccupante dans le centre commercial Aeon Mall Kumamoto, dans la ville de Kashima. Une explosion et de la fumée ont été constatées sur place.

Selon la police, des informations font état d'environ 200 personnes qui se sont réfugiées dans le parking du centre et y seraient bloquées. Un témoin, employé dans le centre commercial, a décrit la scène à la télévision publique NHK: «Alors que je nettoyais l'intérieur du restaurant, j'ai entendu un grand "boum". Après cela, un énorme nuage de poussière s'est élevé en provenance du centre commercial Aeon Mall Kumamoto.»

Des images du lieu montrent une façade détruite et un bout de toit effondré. le site s'étend sur 224'000 m2 et la surface de vente totale est de 120'000 m2. Il s'agit d'un vaste complexe commercial qui abritera des supermarchés, des restaurants, des magasins de vêtements, un cinéma et un centre thermal.

12:14 heures

Le Japon secoué par un séisme majeur, des blessés et des bâtiments effondrés

Un puissant séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter a secoué mardi le sud-ouest du Japon, a annoncé l'agence météorologique nippone (JMA), qui a émis une alerte au tsunami, avant de la lever plus tard dans la journée. La secousse, survenue à 16h27 (9h27, heure suisse) sur l'île de Kyushu, a également atteint le niveau maximum (7) sur l'échelle d'intensité sismique («shindo») du pays, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis, a précisé la JMA.

Plusieurs blessés ont été signalés, ainsi que des bâtiments effondrés et des incendies, a annoncé mardi la Première ministre Sanae Takaichi. «Nous évaluons encore l'étendue des blessures et des dégâts matériels, mais j'ai été informée qu'il y a déjà plusieurs blessés (...) Des coupures de courant et des incendies se produisent dans certaines zones, des routes et ponts ont été endommagés, et des bâtiments se sont effondrés», a-t-elle déclaré.

La chaîne de télévision publique NHK a ensuite précisé qu'au moins 50 personnes ont été été hospitalisées. Douze maisons se sont par ailleurs effondrées, et des personnes ont été piégées à l'intérieur de quatre d'entre elles, suite à la secousse de magnitude 7,1 survenue sur l'île de Kyushu, a-t-elle également indiqué.

12:14 heures

Des précédents cette année

Un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter avait frappé le nord du Japon le 25 juin, sans faire de morts ni causer de dégâts importants. Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux séismes au monde, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique.

L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, enregistre généralement plusieurs centaines de secousses chaque année et représente environ 18% des séismes recensés dans le monde. La très grande majorité d'entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu'ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

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Le pays reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami faisant quelque 18'500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

Le 20 avril dernier, une secousse de magnitude 7,7 a frappé le nord du pays, faisant au moins dix blessés et ébranlant de grands immeubles à Tokyo. Les autorités avaient alors émis un avis spécial mettant en garde contre un risque accru de séismes de magnitude 8,0 ou plus. Cet avis avait été levé une semaine plus tard.

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