Les recherches se poursuivent à Caracas après le terrible double séisme qui a ravagé la capitale vénézuélienne. Une habitante recherche son fils à mains nues dans les décombres.

Désespérée, une mère tente de retrouver son fils à mains nues

Désespérée, une mère tente de retrouver son fils à mains nues

AFP Agence France-Presse

Le cœur brisé, Amparo del Giudice fouille de ses mains un amas impénétrable de béton et de métal à la recherche de son fils, après le double séisme meurtrier survenu mercredi au Venezuela. L'homme a disparu dans l'effondrement d'un immeuble de La Guaira, station balnéaire très durement touchée, située à 40 kilomètres au nord de Caracas.

A Los Corales, un quartier de classe moyenne de cette ville d'environ 25'000 habitants prisée des habitants de la capitale, Amparo del Giudice tente l'impossible, désespérée. «Il y a beaucoup trop de gravats, on ne peut pas y arriver à mains nues», se décourage-t-elle, impuissante, assise à quelques mètres de l'endroit où elle pense que son fils se trouve, et pestant contre le manque d'aide de la part des autorités.

Autour d'elle, les grands immeubles dotés de piscines ont pour la plupart été endommagés par les séismes de magnitude 7,2 puis 7,5 qui ont frappé mercredi soir le pays, le plus puissant tremblement ayant secoué le Venezuela depuis 1900, selon le Service géologique des Etats-Unis (USGS).

Sous les nuages de poussière

Alessandro del Giudice, 23 ans, s'est coiffé de son casque de pompier volontaire pour aider Amparo, sa grand-mère, à déblayer, espérant trouver un signe de vie de son père. «Il est là», sanglote-t-il.

Au lendemain du tremblement de terre, des nuages de poussière flottaient encore entre les luxueux immeubles avec vue sur la mer des Caraïbes, désormais réduits à des montagnes de décombres et de douleur.

Les cris de détresse résonnent

Une grande partie des bâtiments encore debout le long de la côte menacent de subir le même sort en raison des nombreuses répliques. Les plus endommagés craquent à chaque secousse. Deux hôtels cinq étoiles s'ajoutent aux constructions effondrées. La route principale qui longe La Guaira s'est déchirée en plusieurs endroits.

Des équipes de secours et des bénévoles escaladent les monticules de décombres, qui étaient encore des immeubles de 15 étages la veille. D'entre les parois lézardées, résonnent les cris appelant les prénoms des disparus. Sur les réseaux sociaux, des images glaçant le sang ont montré des voix désespérées sortant de terre.