L'Ukraine deviendra-t-elle la nouvelle Cisjordanie?

Un rapport du «Times» suggère que les Etats-Unis ont proposé à la Russie un contrôle de facto des territoires occupés en Ukraine, similaire à la Cisjordanie. La Maison Blanche a démenti cette information avant la rencontre Trump-Poutine en Alaska.

Trump et Poutine se rencontreront vendredi 15 août pour un sommet en Alaska. Photo: AFP

Janine Enderli

Un scénario à la Cisjordanie serait-il envisagé pour l'Ukraine? Selon un article du journal britannique «The Times», les Etats-Unis auraient proposé à la Russie un scénario pour les territoires occupés de l'est de l'Ukraine, similaire à celui qui prévaut actuellement en Cisjordanie (frontière nord-est avec Israël).

Le rapport indique que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, lors de sa visite à Moscou la semaine dernière, a suggéré que la Russie pourrait prendre le contrôle de facto des territoires occupés à l'avenir. Concrètement, la Russie administrerait militairement et économiquement ces territoires, mais ils ne seraient pas du territoire russe, a déclaré au magazine une source anonyme proche du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis.

La Maison Blanche nie

En théorie, les frontières de l'Ukraine resteraient intactes. De plus, un gouvernement distinct, sous la forme d'un gouverneur, pourrait être établi. Le rapport a suscité une attention considérable dans le monde entier. Jeudi matin (heure suisse), la Maison Blanche a finalement démenti ces plans. Vendredi, le président américain Trump rencontrera Poutine en Alaska. Pour l'heure, Moscou semble déterminé à maintenir ses objectifs de guerre et ses revendications territoriales.

Les questions de frontières demeurent au centre des discussions. Avec ce démenti, le scénario «à la Cisjordanie» semble écarté, du moins pour l’instant. Les parties doivent toutefois envisager une issue possible. La constitution ukrainienne interdit toute cession de territoire. Mais, selon l’expert en géopolitique Klemens Fischer, cité par Blick, une manœuvre du président Volodymyr Zelensky pourrait permettre de contourner ces restrictions.