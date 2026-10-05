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«A surveiller de près»
«Situation sous contrôle» après le cas supposé de peste en Russie

Le décès d’une technicienne d’un institut spécialisé dans la lutte contre la peste a suscité des inquiétudes en Russie. Les autorités assurent toutefois que la situation sanitaire est «sous contrôle», tandis que Washington dit la surveiller «de près».
Publié: il y a 1 minute
La situation sanitaire dans la région est "stable", a affirmé Igor Kobzev.
Photo: IMAGO/Alexey Maishev
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ATS Agence télégraphique suisse

La situation sanitaire est «sous contrôle» en Russie, selon les autorités, qui ont minimisé lundi les informations selon lesquelles une laborantine serait décédée de la peste en Sibérie. Les Etats-Unis ont affirmé pour leur part surveiller la situation «de près».

Le décès de Daria Chipilova, une technicienne de laboratoire de 28 ans qui travaillait pour l’Institut de lutte contre la peste d’Irkoutsk, rapporté vendredi par plusieurs médias russes, a suscité de vives inquiétudes. Selon le média «Peuples du Baïkal», elle aurait pu contracter la peste pulmonaire à cause du bris d’un tube à essai.

Mais les analyses réalisées par une commission spéciale d’experts montrent que la cause du décès de la jeune femme est «une pneumonie» d’origine «indéterminée», a affirmé lundi le gouverneur de la région d’Irkoutsk, Igor Kobzev.

Situation sanitaire stable

Selon l’enquête menée par l’agence de santé publique Rospotrebnadzor, «aucun micro-organisme lié à l’activité professionnelle de la jeune femme n’a été détecté dans ses biomatériaux», a-t-il déclaré sur Telegram.

La situation sanitaire dans la région est «stable», a affirmé Igor Kobzev, ajoutant qu’aucun autre employé de l’Institut de lutte contre la peste n’avait consulté de médecin depuis l’annonce du décès de la jeune femme. «La situation reste sous notre contrôle et celui des experts», a-t-il affirmé.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, lui, enjoint aux journalistes lundi de «se référer aux déclarations officielles de Rospotrebnadzor plutôt qu’aux rumeurs et spéculations».

«A surveiller de près»

Les Etats-Unis prêtent également attention à la situation, a déclaré de son côté lundi Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.

«Les déplacements entre les Etats-Unis et la Russie sont évidemment très limités, mais comme pour toute autre chose, si quelque chose de ce genre venait à s’échapper, cela pourrait se propager rapidement», a affirmé le secrétaire d’Etat à des journalistes avant son départ pour l’Islande. «Nous regardons et surveillons donc de près. Je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’alarmer, mais il y a lieu (...) de garder un œil dessus», a-t-il ajouté.

La peste est une maladie infectieuse causée par des bactéries. La peste pulmonaire est hautement contagieuse et peut être mortelle si elle n’est pas traitée rapidement, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

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