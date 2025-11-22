Les taux de cancer de la thyroïde augmentent dans le monde entier, et de manière particulièrement rapide aux Etats-Unis. Les experts s'inquiètent de cette mystérieuse augmentation, qui a plus que triplé depuis 1980.

Pourquoi de plus en plus de personnes développent-elles un cancer de la thyroïde?

1/6 Les cas de cancer de la thyroïde sont en augmentation. (Image prétexte) Photo: imago images/Panthermedia

Les médecins sont confrontés à une énigme: les taux de cancer de la thyroïde augmentent de manière alarmante dans le monde entier. Selon la base de données sur le cancer SEER aux Etats-Unis, l'incidence a plus que triplé entre 1980 et 2016. Les experts s'inquiètent de cette augmentation rapide, bien que le cancer de la thyroïde reste curable dans la plupart des cas.

«Le cancer de la thyroïde reste l'un des rares cancers dont la fréquence a augmenté au fil du temps malgré les progrès de la médecine», explique Sanziana Roman de l'Université de Californie San Francisco à la BBC.

Une explication possible de cette augmentation est l'amélioration des diagnostics. Dans les années 1990, la biopsie par aspiration à l'aiguille fine a été introduite, ce qui a permis d'examiner les nodules les plus petits. Cela a toutefois entraîné un surdiagnostic et des traitements inutiles. On parle de surdiagnostic lorsqu'une maladie est détectée alors qu'elle n'aurait probablement jamais été découverte si elle n'avait pas provoqué de symptômes ou de troubles.

«Un phénomène multifactoriel»

Le surdiagnostic n'explique toutefois pas à lui seul cette augmentation. Des études montrent que les tumeurs plus grandes et plus avancées sont également plus souvent diagnostiquées. De plus, les taux augmentent même dans les régions où il n'y a pas de dépistage complet.

Les experts supposent que différents facteurs en sont la cause. Parmi eux: l'obésité. La population mondiale est de plus en plus en surpoids. Et plus le taux de graisse dans le corps est élevé, plus le risque de développer un cancer de la thyroïde augmente. Les mécanismes exacts ne sont toutefois pas encore clairs.

Les pesticides et l'utilisation croissante de scanners et de radiographies sont également soupçonnés. Cari Kitahara, épidémiologiste au National Cancer Institute dans le Maryland, a déclaré à la BBC: «Nous observons probablement un phénomène multifactoriel qui comprend des influences environnementales, métaboliques, nutritionnelles et hormonales, et qui interagissent peut-être avec une prédisposition génétique.»

«Le cancer du poumon chez les non-fumeurs est deux fois plus fréquent chez les femmes»

Ce n'est pas la première énigme médicale qui fait la une des journaux cette année. En juin, on a appris que même s'il y a moins de fumeurs, le nombre de patients atteints de cancer du poumon qui n'ont jamais fumé augmente. «Le cancer du poumon chez les non-fumeurs est deux fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes», a déclaré au Blick Andreas Wicki, directeur adjoint de la clinique d'oncologie médicale et d'hématologie de l'Hôpital universitaire de Zurich.

Celles-ci s'accompagnent souvent de mutations dites «pilotes». «Il s'agit de modifications du patrimoine génétique dans les cellules pulmonaires qui favorisent le développement d'une tumeur». Les raisons exactes de cette augmentation, en particulier chez les femmes, ne sont pas connues. On ne peut que spéculer.