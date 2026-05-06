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Grâce à la demande mondiale frénétique pour les puces IA
La valeur boursière de Samsung passe les 1000 milliards de dollars

La valeur boursière de Samsung Electronics dépasse pour la première fois les 1000 milliards de dollars, notamment portée par la forte demande mondiale en puces IA.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Un homme passant devant une publicité pour les smartphones de la gamme Samsung Galaxy S25, à Séoul.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La valeur boursière du géant sud-coréen Samsung Electronics a franchi la barre des 1000 milliards de dollars pour la première fois ce mercredi, grâce à la demande mondiale frénétique pour les puces IA. L'indice Kospi de la place de Séoul a dans le même temps gagné plus de 5% dans les échanges de la matinée, au-delà des 7000 points, un seuil encore jamais atteint.

A l'instar de son compatriote et rival SK hynix, Samsung Electronics s'est imposé comme un acteur essentiel de l'approvisionnement en puces de haute performance, sujettes à une forte demande dans un contexte d'évolutions rapides du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Plus de 300% depuis un an

L'entreprise a annoncé la semaine dernière avoir enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'IA. Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à faire du pays l'une des trois premières puissances mondiales en la matière, aux côtés des Etats-Unis et de la Chine. Les actions de l'entreprise ont pris près de 12% mercredi matin, de quoi faire dépasser le seuil du millier de milliards de dollars à sa capitalisation boursière.

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Au total, le titre de Samsung Electronics a pris plus de 300% depuis un an. Avant mercredi, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) était la seule entreprise asiatique à avoir vu sa capitalisation boursière franchir la barre des 1000 milliards de dollars, selon Bloomberg News.

La semaine dernière, Samsung Electronics a annoncé avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an – celui-ci, sur les trois premiers mois de l'année, s'est élevé à 47'200 milliards de wons (plus de 25 milliards de francs).

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