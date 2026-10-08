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Un potentiel bénéfice historique
En pleine envolée, Samsung s'attend à un bond de plus de 780% de son résultat (T3)

Le géant sud-coréen Samsung prévoit un bénéfice d'exploitation historique de 107'400 milliards de wons entre juillet et septembre 2026. Une envolée portée par l'explosion des prix des semi-conducteurs et la demande liée à l'intelligence artificielle.
Publié: 03:36 heures
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Samsung pourrait réaliser des résultats historiques.
Photo: CFOTO
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AFP Agence France-Presse

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a dit jeudi s'attendre à un bond de plus de 780% sur un an de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, porté par l'envolée des prix des semi-conducteurs.

De juillet à septembre, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire estime avoir réalisé un bénéfice d'exploitation de 107'400 milliards de wons (71,6 milliards d'euros), en hausse de 782,5% sur un an, selon des prévisions de résultats rendus publics par le groupe.

Si ce résultat se confirme, ce sera la première fois dans l'histoire qu'une entreprise sud-coréenne réalise un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur à 100'000 milliards de wons.

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Selon Samsung, le chiffre d'affaires pour la même période est estimé en hausse de 127% sur un an à 195'000 milliards de wons (130 milliards d'euros), ce qui serait également un record pour le groupe. Samsung Electronics doit publier ses résultats définitifs fin octobre.

Grâce aux puces IA

La demande mondiale croissante de puces mémoire de pointe utilisées dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) a déjà permis aux géants sud-coréens des semi-conducteurs d'afficher des bénéfices record cette année.

Samsung, son rival sud-coréen SK hynix et le géant américain Micron dominent le marché mondial des HBM (High Bandwidth Memory, ou mémoire à très haute bande passante), une génération avancée de composants utilisés dans les semi-conducteurs de pointe, notamment pour les applications d'intelligence artificielle et les centres de données.

Cette technologie offre une bande passante bien supérieure à celle des puces mémoire conventionnelles, un avantage crucial pour l'entraînement et l'exécution des modèles d'IA. Sa maîtrise est devenue un enjeu stratégique majeur pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

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