Le président salvadorien Nayib Bukele, 45 ans, a officiellement déposé sa candidature pour un troisième mandat, malgré des controverses autour des réformes constitutionnelles qui ont supprimé la limite des mandats présidentiels.

AFP Agence France-Presse

Le président de droite du Salvador, Nayib Bukele, a déposé jeudi soir sa candidature pour un troisième mandat, accompagné par environ 3000 sympathisants, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le Salvador a modifié sa constitution l'an dernier pour abolir la limite du nombre de mandats présidentiels, permettant au candidat âgé de 45 ans de se représenter à nouveau.

«Six ans de plus!» ont scandé ses partisans devant le Tribunal suprême électoral. «Nous allons faire l'histoire une fois encore», a promis le dirigeant devant le tribunal: «Le Salvador ne retournera pas dans le passé».

Bukele, 45 ans, jouit d'une approbation de 80 % dans les sondages, en partie grâce à sa mise en scène de sa guerre contre les gangs, qui a réduit drastiquement la criminalité dans le pays. Cependant, cette stratégie, reposant sur un régime d'exception, a débouché sur des violences constituant des crimes contre l'humanité, selon un groupe d'experts de l'ONU.

Second tour supprimé

Sa candidature se formalise au moment où il a déployé plus de 2000 soldats en Haïti, un pays ravagé par de puissants gangs accusés d'avoir enlevé, le 18 octobre, quatre militaires salvadoriens membres d'une force multinationale approuvée par l'ONU. Si Bukele affirme que l'opération visait à retrouver les soldats, elle a pris la forme d'une offensive plus vaste cherchant à reproduire en Haïti sa guerre contre les gangs salvadoriens.

Dès 2024, la candidature de Nayib Bukele avait été contestée: bien qu'interdite par la Constitution, elle avait été autorisée par une décision de juges proches du pouvoir. Outre la réélection indéfinie, une réforme de 2025 a prolongé le mandat présidentiel de cinq à six ans et supprimé le second tour.