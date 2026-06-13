Le chef du cartel Tren de Aragua, Hector Guerrero, alias «Niño Guerrero», a été tué lors d'une opération conjointe Etats-Unis-Venezuela. Recherché pour terrorisme, sa capture valait 5 millions de dollars.

Les Etats-Unis tuent le chef du cartel Tren de Aragua dans une opération avec le Venezuela

Les Etats-Unis tuent le chef du cartel Tren de Aragua dans une opération avec le Venezuela

AFP Agence France-Presse

Le chef de l'organisation criminelle Tren de Aragua, dont la tête avait été mise à prix par le gouvernement américain, a été tué lors d'une opération conjointe entre les Etats-Unis et le Venezuela, ont annoncé vendredi les deux pays. Il a été «neutralisé» dans le sud du Venezuela.

La mort d'Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero ("enfant guerrier"), a été rendue publique par le président américain Donald Trump, puis confirmée par le gouvernement vénézuélien.

«Dans le cadre d'une opération combinée» avec les Etats-Unis, des «structures du crime organisé» ont été démantelées, a écrit dans un communiqué le ministère vénézuélien des communications. «Des affrontements ont eu lieu avec des membres de ces structures criminelles, au cours desquels Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, a été neutralisé», a-t-il ajouté.

Le Tren de Aragua, considéré par les Etats-Unis comme une organisation terroriste, s'est formé en 2014 dans l'État vénézuélien d'Aragua, situé à l'ouest de la capitale Caracas. Selon des rapports du renseignement, il s'est ensuite étendu à huit pays d'Amérique du Sud.

«Plus de terroriste réfugiés au Venezula»

«Le commandement sud des Etats-Unis a mené une frappe rapide et létale pour éliminer Niño Guerrero, le tristement célèbre chef de Tren de Aragua», avait écrit plus tôt Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Il avait ajouté que l'opération avait été conduite «en étroite coordination» avec le Venezuela, dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez depuis la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis en janvier.

«Les terroristes du Tren de Aragua n'ont plus de refuge au Venezuela ni ailleurs», a claironné le président américain, en accompagnant sa publication d'une vidéo de dix secondes montrant une vue aérienne d'un bâtiment au toit vert entouré de végétation, avant qu'une explosion ne provoque un épais nuage de fumée.

Inculpé à New York

Niño Guerrero, qui était âgé de 42 ans, avait été inculpé par un tribunal à New York en 2025 en même temps que 69 autres membres présumés du Tren de Aragua, une des principales organisations criminelles d'Amérique latine, pour avoir ordonné, dirigé et facilité des actes de terrorisme et des violences aux Etats-Unis.

Le département d'Etat américain offrait une récompense de cinq millions de dollars pour tout renseignement qui aboutirait à sa capture.

L'organisation est accusée de traite d'êtres humains, d'assassinats, d'enlèvements, de vols, de trafic de drogue, d'extorsion et même d'extraction minière illégale, tout en contrôlant aussi des activités légales avec pignon sur rue.