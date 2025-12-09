En Russie, un phénomène étrange touche exclusivement les Porsche de luxe: elles ne démarrent tout simplement plus. Selon un expert, il pourrait s’agir d'un piratage orchestré par l'Ukraine pour viser les soutiens clés du régime Poutine.

Une mystérieuse panne frappe des centaines de Porsche de l'élite russe

Une mystérieuse panne frappe des centaines de Porsche de l'élite russe

Gabriel Knupfer

Ce n'est plus un secret pour personne, les riches russes adorent les Porsches. Mais comme le rapporte le quotidien allemand «Bild», nombre d'entre eux sont confrontés au même phénomène mystérieux: leurs bolides de luxe refusent soudainement de démarrer.

Selon l'article, des centaines de voitures sont paralysées. Fait étonnant: seules les Porsches sont concernées, et uniquement en Russie, comme le constructeur l'a confirmé au journal.

Piratées par l'Ukraine?

Porsche a-t-elle bloqué ses propres voitures? Selon l'expert automobile Ferdinand Dudenhöffer, c'est peu probable. Ses soupçons se tournent plutôt vers l'Ukraine. Selon lui, les voitures auraient tout simplement été piratées. «Je n'exclurais pas que les Ukrainiens ripostent contre la Russie, explique l'expert à «Bild». Les conducteurs de Porsche sont des piliers du système de Monsieur Poutine.»

L'ex-président russe Dmitri Medvedev conduisait lui aussi une Porsche. Il est donc bien possible que l'Ukraine veuille frapper les riches Russes là où ça fait mal: en s'attaquant à leurs précieuses voitures de sport.

Les sanctions ont été contournées

Il faut dire que les sanctions contre la Russie liées à la guerre en Ukraine sont contournées dans le secteur des voitures de luxe. Rien qu'en 2024, quelque 2000 nouvelles Porsche ont ainsi été livrées en Russie.

Selon Ferdinand Dudenhöffer, les voitures sont achetées par des intermédiaires en Arabie Saoudite, en Chine et en Amérique du Sud, puis expédiées en Russie. Les pièces de rechange seraient également achetées dans le monde entier et acheminées vers le pays.