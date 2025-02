Un sabotage massif de voitures en Allemagne soulève des inquiétudes avant les élections. Des autocollants politiques et des soupçons d'ingérence étrangère compliquent l'enquête sur ces actes de vandalisme touchant plus de 200 véhicules.

La justice allemande a annoncé mercredi enquêter sur le mystérieux sabotage de plus de 200 voitures au moyen de mousse pulvérisée dans les tuyaux d'échappement, la presse évoquant un possible lien avec la Russie avant les élections législatives.

Dans le sud du pays, quatre jeunes suspects âgés de 17 à 29 ans font l'objet d'une enquête pour «dégradations de biens en réunion», a déclaré à l'AFP le parquet d'Ulm, dans le Land de Bade-Wurtemberg. Ils sont soupçonnés d'avoir «pulvérisé de la mousse expansive dans les tuyaux d'échappement» de 123 véhicules signalés comme endommagés dans la région, a précisé le parquet.

Quatre suspects relâchés

Les quatre suspects, de nationalité roumaine, serbe, croate, allemande et bosnienne, ont été laissés libres, a ajouté le parquet qui ne veut pas encore se prononcer sur «les motivations» des infractions, car «l'enquête est en cours».

Dans le Land du Brandebourg (nord-est), la police a confirmé à l'AFP enquêter depuis mi-décembre sur des faits similaires portant sur 43 voitures garées près de la mairie de Schönefeld, en banlieue de Berlin. «Des autocollants à contenu politique ont été apposés sur les vitres arrière» des véhicules endommagés, avait alors expliqué la police.

Plus de 270 véhicules sabotés dans tout le pays

Sur des photos publiées par l'hebdomadaire Der Spiegel, l'autocollant en question fait figurer le ministre de l'Economie et candidat écologiste à la chancellerie, Robert Habeck, à côté du slogan «sois plus vert!». Au total, plus de 270 véhicules dans tout le pays ont été endommagés, selon Der Spiegel.

Selon le magazine, l'un des accusés a avoué aux enquêteurs avoir été approché par un Russe, via la messagerie Viber, pour commettre les dégradations, contre une rémunération de 100 euros par véhicule. Toujours selon le magazine, des sources sécuritaires évoquent une campagne ciblée visant à dresser les électeurs allemands contre les Verts en vue des législatives du 23 février.

En novembre, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution (BfV), chargé du renseignement intérieur, avait dans un rapport mis en garde contre les «possibles tentatives d'ingérence» étrangère dans la campagne, sous la forme notamment d'actes de sabotage.

Le BfV pointait spécifiquement du doigt la menace russe, Moscou ayant «le plus grand et le plus évident intérêt à influencer les élections dans son sens». Au sein du gouvernement allemand, les ministres écologistes ont été les fers de lance des livraisons d'armes à l'Ukraine, convertissant leur parti, dont le pacifisme était la marque de fabrique depuis 40 ans.