Plus de 370 drones lancés vers la région de Moscou dans la nuit, «la plupart abattus»
Plus de 370 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, a annoncé samedi le maire de la capitale russe, affirmant que «la plupart» avaient été abattus.
«Depuis 20H30, plus de 370 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a écrit sur Telegram le maire, Sergueï Sobianine.
Source: AFP
Sept morts dans une attaque ukrainienne contre un centre logistique, nuée de drones vers Moscou
Une attaque de drones ukrainienne contre un centre logistique a fait au moins sept morts et 24 blessés dans une petite ville de l'ouest de la Russie, dont la capitale Moscou et sa région ont été visées par des nuées de ces appareils.
«Sept employés de nuit ont été tués quand des drones ennemis ont frappé un centre logistique de Wildberries», le géant local du secteur, a écrit sur Telegram le gouverneur Evguéni Pervyshov, précisant que l'attaque, survenue à Kotovsk, avait également fait 24 blessés.
Selon le gouverneur, un incendie s'est déclaré au dépôt touché, mais a été éteint, même si les pompiers restent à l'oeuvre sur place. La région de Moscou a elle été visée par plus de 370 drones dans la nuit, a indiqué le maire de la capitale, Sergueï Sobianine. «La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a-t-il écrit sur Telegram.
Source: AFP
Une série de frappes fait dix morts en Ukraine et en Russie
Au moins dix personnes ont été tuées vendredi et une vingtaine d'autres ont été blessées dans une série de frappes en Ukraine, en Russie et en territoire occupé, ont annoncé leurs autorités respectives.
En Ukraine, la cité portuaire d'Odessa a été visée par un missile russe, qui a fait deux morts et huit blessés, dont deux enfants, a déclaré sur Telegram son maire adjoint Oleksandre Filatov. Selon lui, des immeubles résidentiels, des véhicules et d'autres infrastructures civiles ont été touchées.
Parmi les personnes tuées, «figure une femme qui se promenait dans un parc avec des enfants au moment de l'attaque. Les enfants ont survécu et reçoivent l'aide nécessaire», ont précisé les services d'urgence sur Telegram.
Source: AFP
Deux morts et huit blessés dans des frappes russes sur Odessa
Des frappes russes sur la ville d'Odessa, dans la sud de l'Ukraine, ont fait deux morts et huit blessés dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le maire adjoint Oleksandr Filatov. «Un missile a frappé un immeuble résidentiel. Malheureusement, deux personnes ont perdu la vie. D'après les dernières informations, on dénombre actuellement huit blessés, dont deux enfants», a indiqué sur Telegram Oleksandr Filatov, qui s'exprimait depuis les lieux.
«Des immeubles résidentiels, un édifice religieux, une école maternelle, des véhicules ainsi que d'autres infrastructures civiles ont été endommagés», a-t-il ajouté. «Parmi les victimes figure une femme qui se promenait dans un parc avec des enfants au moment de l'attaque. Les enfants ont survécu et reçoivent l'aide nécessaire», ont précisé plus tard les services d'urgence ukrainiens sur Telegram.
L'Ukraine est soumise quotidiennement à des frappes de drones et de missiles russes depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou en février 2022. Mercredi, la région d'Odessa était visée par des missiles et drones russes pour le cinquième jour consécutif, faisant trois morts et trois blessés.
Source: AFP
Zelensky nomme un responsable du renseignement comme ministre de la Défense par intérim
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé jeudi un responsable ayant fait carrière dans les services de renseignement, Ievgueniï Khmara, en tant que ministre de la Défense par intérim, après le départ de son prédécesseur qui a provoqué la controverse en Ukraine.
«J'ai chargé Ievgueniï Khmara d'assumer les fonctions de ministre par intérim, de poursuivre la réforme du secteur de la défense», a déclaré Zelensky sur X, louant sa «solide expérience» au sein du SBU, les services secrets ukrainiens.
Source: AFP
Kiev dément l'assassinat de l'ingénieur en chef de la centrale de Zaporijjia, dont l'accuse Moscou
Kiev a démenti jeudi l'assassinat de l'ingénieur en chef de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, Moscou ayant accusé la veille les forces ukrainiennes d'avoir tué ce responsable à l'aide d'un drone.
Dans un communiqué, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a rejeté «les accusations sans fondement de la Fédération de Russie», ajoutant qu'«aucune confirmation indépendante» ni «preuve de l'implication de l'Ukraine» n'aient été «présentées» par les autorités russes.
Source: AFP
Starmer décoré par Zelensky lors de sa dernière visite officielle à Kiev
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remis, jeudi à Kiev, l'Ordre de la Liberté au Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer, saluant son soutien à l'Ukraine à l'occasion d'un dernier déplacement diplomatique dans le pays.
Starmer a été décoré «pour contribution personnelle exceptionnelle au renforcement de la coopération entre Etats, au soutien de la souveraineté d'État et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour contribution significative à la promotion de l'État ukrainien dans le monde», selon un décret lu lors d'une conférence de presse conjointe des deux dirigeants à Kiev.
Source: AFP
Une attaque russe nocturne tue deux personnes à Kiev
Une attaque aérienne russe a fait deux morts dans l'est de Kiev, ont annoncé les services d'urgence ukrainiens jeudi matin, après une alerte aux missiles balistiques émise par l'armée suivie d'explosions, entendues par des journalistes de l'AFP.
Ce bombardement a eu lieu quelques heures après la visite à Kiev de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, venue renforcer le partenariat de défense entre l'Union européenne et l'Ukraine. Un journaliste de l'AFP a observé plusieurs flashs lumineux dans le ciel de Kiev, suivis d'une demi-douzaine de détonations.
Dans le quartier de Darnytskyi, situé dans l'est de la capitale, «des débris de missile sont tombés sur des bâtiments non résidentiels», a annoncé le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur les réseaux sociaux. Les services d'urgence nationaux ont par la suite indiqué que deux personnes y avaient été tuées.
Un entrepôt du quartier de Sviatoshynskyi, dans l'ouest de Kiev, a par ailleurs été visé, d'après les services d'urgence qui recensent cinq blessés – dont un mineur – à l'échelle de la capitale tous quartiers confondus. Parallèlement, Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, a été la «cible» de «drones d'attaque» russe dans la nuit, selon son maire Igor Terekhov, qui a précisé que trois quartiers avaient été touchés.
Source: AFP
Le ministre de la Défense ukrainien annonce sa démission
Le ministre de la Défense ukrainien Mykhaïlo Fedorov a déclaré mercredi qu'il quittait ses fonctions, après la démission de la Première ministre, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental voulu par le président Volodymyr Zelensky.
«Ce fut un grand honneur de servir le peuple ukrainien en tant que ministre de la Défense», a-t-il écrit sur Telegram dans un long message listant les succès de son ministère dont il avait pris la tête en janvier, suivi d'un second, plus court, sur ses échecs.
Source: AFP
L'UE et l'Ukraine concluent un partenariat sur les drones
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi à Kiev la conclusion d'un partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine afin de renforcer la production commune de drones. «Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord sur les drones», a-t-elle déclaré, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Cet accord réunira l'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe», a-t-elle ajouté sans révéler la valeur de cet accord de partenariat.
L'Ukraine a développé depuis son invasion par la Russie en février 2022 une expertise et un savoir faire largement reconnus en matière de drones. «Nous devons exploiter cela ensemble», a affirmé Ursula von der Leyen. L'idée, a expliqué la présidente de la Commission européenne, est d'associer ce savoir et cette expertise «testés sur le terrain" à l'immense capacité technologique et industrielle» de l'UE.
«Nous avons des sites de production sûrs et sécurisés qui peuvent contribuer à accroître les volumes», a-t-elle assuré. «Avec cet accord, notre message est clair: le moment est venu d'investir en Ukraine, car cela signifie investir en Europe et investir dans notre sécurité commune», a-t-elle encore déclaré.
L'Ukraine fabrique déjà quelque 10 millions de drones par an, dont certains à très longue portée, et ambitionne d'en fabriquer le double, a indiqué de son côté le président Zelensky. Kiev a déjà signé plusieurs accords concernant les drones avec des pays comme le Qatar ou l'Arabie saoudite, dans la foulée de la guerre au Moyen-Orient. D'autres sont en préparation, notamment avec l'Allemagne, la Norvège, la Finlande ou le Canada.