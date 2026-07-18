Sept morts dans une attaque ukrainienne contre un centre logistique, nuée de drones vers Moscou

Une attaque de drones ukrainienne contre un centre logistique a fait au moins sept morts et 24 blessés dans une petite ville de l'ouest de la Russie, dont la capitale Moscou et sa région ont été visées par des nuées de ces appareils.

«Sept employés de nuit ont été tués quand des drones ennemis ont frappé un centre logistique de Wildberries», le géant local du secteur, a écrit sur Telegram le gouverneur Evguéni Pervyshov, précisant que l'attaque, survenue à Kotovsk, avait également fait 24 blessés.

Selon le gouverneur, un incendie s'est déclaré au dépôt touché, mais a été éteint, même si les pompiers restent à l'oeuvre sur place. La région de Moscou a elle été visée par plus de 370 drones dans la nuit, a indiqué le maire de la capitale, Sergueï Sobianine. «La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a-t-il écrit sur Telegram.

Source: AFP